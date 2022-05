Silvano Aureoles ex gobernador de Michoacán amenaza a diputados locales para que aprueben su cuenta pública 2020

El ejecutivo estatal ha detallado que hay indicios de que al interior de la LXV Legislatura de Michoacán, aún hay gente que trabaja en beneficio del ex gobernador, para cubrirle las espaldas, incluso señaló que Aureoles Conejo teme porque la cuenta no le sea aprobada.

“Algunos diputados y diputadas están recibiendo llamadas del ex gobernador amenazándolos para que se apruebe su cuenta pública, cosa que ya no es posible”, dijo en rueda de prensa el mandatario estatal.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.