Michoacán. - El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a los Senadores del país a mantenerse firmes contra la desaparición de los fideicomisos, pues señaló que estos resultan escenciales en la vida del país brindando apoyo a diferentes sectores, además de agregar que no es verdad que estos apoyos serán restituidos así como lo han señalado las autoridades federales.

"Requerimos que el Bloque de Contención se fortalezca y esta propuesta no suceda, los fideicomisos atienden temas esenciales para la vida del país y no es verdad que lo van a restituir, en salud no lo han hecho, no podemos esperar que lo hagan con los otros temas" compartió el mandatario de Michoacán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mandatario estatal, hizo un llamado a los Senadores de la República quienes forman parte del denominado Bloque de Contención, para que se mantengan firmes al rechazo de la desaparición de los fideicomisos que pretende eliminar el Gobierno Federal.

“Ustedes son nuestra esperanza, requerimos que el Bloque de Contención se fortalezca y esta propuesta no suceda, los fideicomisos atienden temas esenciales para la vida del país y no es verdad que lo van a restituir, en salud no lo han hecho, no podemos esperar que lo hagan con los otros temas”, agregó Aureoles.

Es dentro del marco de la reunión del Bloque de Contención con los Gobernadores de la Alianza Federalista de la cual Aureoles es miembro, el Ejecutivo explicó que del paquete de 109 fideicomisos que se buscan eliminar, son 65 los que están relacionados al desarrollo tecnológico y la ciencia.

“Es grave el golpe, sobre todo por la circunstancia que vive el país y que vive el mundo, esto es un despropósito de mayores dimensiones”, afirmó el mandatario estatal.

Silvano Aureoles lamentó que también fuera a desaparecer la Financiera Rural, la cual se pretende quitarle más de 12 mil millones de pesos, lo cual se traduce a ser la mitad del patrimonio de las instancias que han logrado el desarrollo del campo a nivel nacional.

Asimismo, el mandatario señaló que el argumento utilizado por la federación sobre la corrupción dentro de los fideicomisos, es solo una justificación para poder concentrar el poder y los recursos públicos de la nación.

“Con esta fórmula, la federación sólo intenta justificar una lógica recurrente de la concentración del poder y de los recursos públicos, porque también han tomado decisiones que van en contra de lo que demanda y exige la realidad que vivimos, incluso violando la ley y las normas”, señaló el mandatario de Michoacán.

Alianza federalista busca combatir la concentración de recursos

Durante su última reunión en el estado de Aguascalientes, los miembros de la Alianza Federalista señalaron que bucarán combatir la concentración de recursos, acción que busca generar la federación por lo que los gobernadores miembros de la alianza plantearon acciones para que esto no llegué a lograrse.

La Alianza Federalista busca combartir contra la concentración centralista de la federación sobre los 168 mil millones de pesos de los fideicomisos que serán eliminados, señaló el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante la reunión de los 10 gobernadores que dio lugar en el estado de Aguascalientes, donde los mandatarios aprovecharon y señalaron sobre las acciones que realiza el Gobierno federal que han afectado a los estados, como es el caso del Presupuesto 2021, así como la eliminación de los fidecomisos.

El mandatario del estado de Jalisco señaló que la intensión de la reunión es normar un criterio jurídico entre los miembros de la alianza de como van acordar llevar el procedimiento, y acotar el tema porque señala que en muchas ocasiones el tema se ha puesto sobre la mesa y se han planteado varias consas pero es dificil definir el debate.

Asimismo, señalan que los gobernadores de la llamada Alianza Federalista emprenderán acciones legales en defensa del Presupuesto de Estados y Municipios, luego de la eliminación de los fideicomisos que ha quitado la federación, así como los recortes que afectan a las entidades.