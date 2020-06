Silvano Aureoles reclama a AMLO los 815 MDP que quitarán a Michoacán

Morelia, Michoacán.- Dar más apoyo económicos a los municipios y estados para solventar la crísis económica que ha dejado la pandemia del Coronavirus, en lugar de reducir las participaciones federales, fue la petición que esta mañana hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La exigencia fue hecha durante la conferencia de prensa La Mañanera, la cual hoy tuvo como sede la ciudad de Morelia, en la que el mandatario estatal recalcó que desde mayo se redujo el 31% las participaciones entregadas al estado y a los municipios y confesó estar "preocupado" porque para el próximo mes de julio habrá menos apoyos debido a "un (nuevo) recorte de 815 millones de pesos”.

Silvano Aureoles explicó a AMLO que en Michoacán han hecho frente a la pandemia del coronavirus gracias a que en los cinco años previos de su gobierno se lograron construir "430 nuevos centros de salud y 27 hospitales regionales… esto nos ha permitido que podamos manejar la situación de salud", pues al momento la ocupación hospitalaria es de solo el 50%, sin embargo mencionó que es necesario recibir apoyo del gobierno federal para fortalecer el combate a la pandemia y a la crisis económica que esta ha dejado en la enditad.

Entre las principales necesidades que hay en Michoacán, el gobernador resaltó que está el adquirir más pruebas para detectar el COVID-19 y el sostener el programa Michoacán Alimenta, con el cual se han estado entregando despensas a las familias que han visto afectados sus ingresos. Además, dijo que el Gobierno del Estado se ha quedado con menos ingresos para solventar estas y otras necesidades debido a que ya no cuenta con la recaudación de los impuesto sobre la nómina (ISN), pues estos, dijo, "se le está regresando a los empresarios para que no despidan a trabajadores".

El Gobernador de Michoacán también fue cuestionado por la prensa sobre si el estado ha analizado la opción de reducir salarios y vender propiedades innecesarias para solventar la necesidades antes mencionadas y sobre el tema explicó que muchas ya se hicieron desde el inicio de su gobierno, como lo fue la reducción de su salario en un 25% y del 10% de los demás funcionarios de primer orden, además de las restricciones en uso de vehículos para uso particular, reducciones en uso de celulares, gastos de viáticos y gasolina y la desaparición de 13 dependencias.

"¡Todo se redujo! Van dos ajustes y ahorita vamos por el tercero ... seguramente vamos a desaparecer o a cerrar dependencias que no son sustanciales, gastos innecesarios a lo mínimo".

Sobre la venta de inmuebles y aeronaves, Silvano Aureoles dijo estar a la espera de respuesta del Congreso del Estado.

"He enviado al congreso una solicitud... No me ha autorizado el Congreso venderlos, pero están a la venta porque necesitamos ahorrar y tomar recursos de donde sea posible para atender las necesidades sustantivas del estado".