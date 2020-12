Silvano Aureoles reforzará la seguridad en 22 municipios de Michoacán debido el acecho de cárteles

Morelia, Michoacán.- En al menos 22 municipios del estado de Michoacán se reforzará la seguridad pública para hacer frente a los grupos criminales que están en constante asecho de la población, informó hoy el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario perredista dio a conocer esta mañana que el estado de Michoacán sufre actualmente los embates de los grupos criminales que operan en los estados vecinos de Jalisco, Guanajuato y Estado de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aureoles Conejo, quien deja la gubernatura el próximo año, especificó que será este miércoles 23 de diciembre cuando se darán a conocer más detalles sobre las nuevas mecánicas que se implementarán en la entidad en conjunto con las Fuerza Armadas de México.

Entre los 22 municipios en lo que Silvano Aureoles dijo se reforzará la seguridad pública mencionó a Morelia, Zamora, Uruapan, Tacámbaro, Ario de Rosales y Villa Madero.

Cabe mencionar que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal emitió el pasado 18 de diciembre, Morelia ocupa la posición número 13 de los municipios con más homicidios dolosos de todo el país.

Ante este panorama y aceptar que los asesinatos se han disparad a lo largo del 2020 en la capital de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles anunció nuevas acciones a tomar en la región y en otros municipios afectados por la delincuencia organizada.

"Estamos armando un esquema integral con los estados vecinos, coordinado particularmente con el Ejército y la Guardia Nacional, para cerrar la pinza y evitar por lo menos contener o disuadir, porque el problema de los asesinatos tiene que ver con la venta de droga y disputa de territorios de las células delincuenciales".

Explicó el militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Apenas el pasado 16 de diciembre Silvano Aureoles mencionó "no vamos a permitir que en Michoacán se vuelvan a instalar grupos criminales" y hoy también detalló que los grupos criminales que más asechan a la región son los que actualmente operan en Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.

De acuerdo con los más recientes enfrentamientos que se han suscitado en la entidad destacan los protagonizados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (el tercer grupo criminal más fuerte del mundo según declaraciones de la DEA), la Familia Michoacana, Los Viagras, Guerreros Unidos, los Caballeros Templarios, Cartel de Santa Rosa de Lima, entre otros, sin embargo, de manera extraoficial se ha mencionado que son 9 los grupos criminales que actualmente se disputan la entidad.

Con la finalidad de hacer frente al tráfico de drogas, motivo por el cual se realizan los enfrentamientos armado en la entidad según palabras de Silvano Aureoles, en el estado se aplicarán nuevas medidas de seguridad, detalló el funcionario.

"Estamos afinando, perfeccionando, el modelo que pusimos en marcha en agosto en Zitácuaro y que ha dado buenos resultados, ha permitido que en estos casi cinco meses los homicidios bajaron al mínimo y hemos tenido éxito en las detenciones a tiempo de célula que intentan apoderarse de territorio, de aumentar sus actividades delincuenciales", explicó Silvano Aureole y dijo que este modelo será revisado mañana martes y dado a conocer a la población el próximo miércoles.

Respecto si en lo personal tomaría medidas extraordinarias de seguridad a consecuencia del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el pasado 18 de diciembre en la ciudad de Puerto Vallarta por parte de miembro de la delincuencia organizada, el gobernador de Michoacán explicó que no.

"No es un asunto que me ponga en una condición distinta. Siempre hay que tomar las medidas elementales de cuidados porque no estamos exentos, el ejercicio de gobierno siempre genera algunas inconformidades y siempre habrá riesgo, pero normal. Son casos distintos", concluyó Silvano Aureoles.