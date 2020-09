Silvano Aureoles señala que AMLO tiene informes imprecisos sobre pago a CNTE

Morelia, Michoacán.- El Gobernador Silvano Aureoles advirtió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que sus allegados no le están informando bien sobre la responsabilidad que la Federación tiene con el pago de maestros en Michoacán, pues todavía hay trámites inconclusos.

En Twitter, el perredista culpó al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de ignorar las peticiones del Gobierno estatal para concretar lineamientos generales, anexos correspondientes y la forma en que se aportará el dinero.

Asimismo, le hizo saber que la asignación de plazas y programas de jubilación de maestros es asunto bilateral.

Informó.

"El proceso no está concluido. Seguramente no le están informando con precisión, no le están dando la información objetiva".