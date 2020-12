Silvano Aureoles y Enrique Alfaro, los aliancistas que más gastan dinero publicitándose en Facebook

México.- La llegada de la cuarta transformación puso de moda el tema de la austeridad política en México, pero la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus es la que está poniendo la soga al cuello a los funcionarios debido al recorte presupuestal anunciado para el 2021, mismo que en numerosas ocasiones ha sido rechazado por los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista.

Y es justo aquí donde nos detendremos para mirar a fondo solo uno de los gastos que estos gobernadores generan mediante campañas de publicidad pagadas a Facebook, gastos que suman más de 2 millones de pesos, siendo los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los más derrochadores.

El pasado 11 de noviembre los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Colima manifestaron su repudio ante la decisión de los legisladores de aprobar una reducción de 718 mil 193 millones 400 mil pesos al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021, argumentando estragos en los programas estatales y municipales.

A lo largo de los días han llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para echar atrás dichas decisiones e incluso han anunciado consultas ciudadanas para decidir si se avanza hacía una renovación del Convenio de Coordinación Fiscal que se tiene con el Gobierno Federal, esto con la finalidad de modificar la formula con la que se decide cuánto dinero se debe proporcionar anualmente a los 32 estado de la República Mexicana.

De manera específica, el gobernador Enrique Alfaro, de Jalisco, ha lamentado que su estado padecerá en 2021 por la pérdida de 9 mil 200 millones de pesos menos que le entregará la federación.

Reclamo similar ha surgido de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, debido al déficit de 7 mil 728 millones de pesos que tendrá su estado a consecuencia de las reducciones de las participaciones federales.

Los reclamos de los aliancistas de manera contante son criticados por los usuarios de redes sociales, mismos que han evidenciado gastos superfluos que mantienen los mandatarios y que podrían evitarse con la finalidad de ahorrar dinero del erario y, mejor, destinarlos a favor de la población a la cual representan.

"Mejor mídete con los pagos a @Latinus. Nadie confía en ti, aunque pagues bots y publicidad", "A usted le hagan recortes o no siempre ha tenido sumido en la miseria a Michoacán" y "Como ya todo el $ se lo estuviste dando a tu hermano ahora dices que por el recorte", son algunos de los comentarios que han colocado en las publicaciones que Silvano Aureole ha hecho en sus redes sociales lamentando los recortes hecho al PEF.

Enrique Alfaro no ha quedado exento de las críticas. "El único sector golpeado es su bolsillo... Disfrazan de buenas intenciones su corrupta avaricia...", "Jalisco resistiendo al peor gobernador que hemos tenido!... Espero venga especificado en que te has gastado la deuda que adquiriste sin nuestro consentimiento" y "Mejor preocupase por los desaparecidos que hay en Jalisco y no por fideicomisos; Jalisco primer lugar en desaparecidos y hoy en día el estado con más fosas clandestinas", le han escrito.

Derivado del descontento social y al reclamo constante de recursos, DEBATE.COM.MX se dio a la tarea de revisar cuánto dinero han gastado cada uno de los diez gobernadores que conforman la Alianza Federalista en solo un rubro: campañas publicitarias en Facebok.

A continuación, te dejamos las cifras que muestra la plataforma en su apartado de transparencia, la cual muestra cifras desde el pasado 4 de agosto, fecha en que se habilitó, hasta hoy 12 de diciembre:

Tabla con los gastos hechos por los 10 gobernadores de la Alianza Federalista en campañas publicitarias de Facebook (de mayor a menor) Gobernador y estado Número de campañas pagadas Monto gastado en campañas Silvano Aureoles Conejo, Michoacán 270 anuncios $1 millón 694 mil 670 (pesos) Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco 16 anuncios $355 mil 526 (pesos) Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes 210 anuncios $111 mil 211 (pesos) José Ignacio Peralta Sánchez, Colima 16 anuncios $28 mil 126 (pesos) Jaime Rodríguez "El Bronco", Nuevo León 3 anuncios $6 mil 500 (pesos) Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila 0 anuncios 0 pesos Javier Corral, Chihuahua 0 anuncios 0 pesos José Rosas Aispuro Torres, Durango 0 anuncios 0 pesos Francisco Cabeza de Vaca, Tamaulipas 0 anuncios 0 pesos Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Guanajuato 0 anuncios 0 pesos

Cómo se observa en la tabla anterior, cinco de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista han destinado dinero del erario público para pagar campañas de publicidad en Facebook, sumando entre todos 2 millones 196 mil 033 pesos.

Gastos de gobernadores de la Alianza Federalista en campañas publicitarias de Facebook. (Especial)

El gobernador perredista, Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), es quien encabeza la lista con la exorbitante cantidad de un millón 694 mil 670 pesos gastados, seguido por el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco) quien ha invertido 355 mil 526 pesos en la red social y en tercer lugar se ubica el panista Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes) quien también ha dejado 111 mil 211 pesos en ganancias a Facebook.