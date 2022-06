Sin aplicación la Ley de Menstruación Digna en Michoacán, no hay recursos, ni clases

Morelia, Michoacán.- La Ley de Menstruación Digna no se aplica en Michoacán, no sólo no se entregan los productos de gestión menstrual a las alumnas de primaria y secundaria, tampoco se imparten capacitaciones a los maestros de forma regular.

Hoy, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE), Yarabí Ávila González, confirmó que no hay un presupuesto asignado para el cumplimiento de la ley y únicamente se contempla como un gasto corriente más en las partidas de egresos.

Lo que se sabe es que cajas de toallas sanitarias fueron distribuidas en escuelas de baja y muy baja marginación en Michoacán, sin que los profesores o directivos fueran instruidos en cómo repartir estos insumos, además de que no se volvieron a repartir.

La titular de la SEE se escuda en qué sí se han repartido los productos de gestión menstrual, al igual que insumos de prevención al COVID-19, en escuelas de bajos recursos.

"Desde que iniciamos este gobierno se han entregado varios insumos, se iniciaron con las escuelas registradas con alta y muy alta marginación, no solamente se entregaron las toallas sanitarias, sino insumos como gel, cubrebocas, todo lo relacionado con el Covid", dijo Ávila González.

Sin embargo, El Debate ha detectado escuelas que no han recibido dichos insumos, o que los recibieron y siguen en bodega, y otras escuelas que no saben cómo gestionar el programa en beneficio de sus alumnas.

"Llegaron hace muchos meses, junto al gel antibacterial, las cajas de Natural siguen en la bodega, no sabemos qué hacer con ellas", declaró un maestro de una escuela de la comunidad de Chucandiro, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias.

El maestro envió un par de imágenes de las cajas en la bodega para sustentar su declaración y señaló que en su primaria son seis maestros, y un director, todos hombres, quienes jamás fueron instruidos en cómo entregar los productos a las niñas, por lo que las toallas femeninas continúan en bodega.

Productos de gestión menstrual entregados a una escuela primaria en Chucándiro, Michoacán.

Por su parte, la maestra Claudia Sandoval, quien trabaja en una escuela de educación especial en Jerahuaro, destaca que nunca le han ofrecido una capacitación en el tema de la menstruación digna y mucho menos han llegado productos de gestión menstrual a pesar de trabajar en una comunidad de bajos recursos.

“Ni mi escuela ni mis alumnas han recibido productos de gestión menstrual, ni se les ha brindado información, la Secretaría de Educación no ha brindado ninguna capacitación sobre el tema, además de que hablamos de un tema tabú respecto a que hablamos de mujeres con discapacidad y su desarrollo sexual”, contó la maestra Sandoval.

Por su parte, el Comité Sindical de la Secundaria No 138, "Ángel María Garibay Kintana", ha informado que no sabían de la existencia de la Ley de Menstruación Digna. Al preguntarles a las maestras ¿La SEE les ha ofrecido una capacitación a los maestros?, responden con un “no” y al contrario también cuestionan “¿Y cómo se le puede dar seguimiento al tema?"

La versión de la Secretaría de Educación

Hoy, en rueda de prensa, Yaraví Ávila, destacó que estas capacitaciones fueron otorgadas el año pasado y que en estas vacaciones de verano se volverán a ofertar los cursos para que los maestros la tomen de forma voluntaria, sin importar que la ley debe de cumplirse de forma cabal.

“Contamos con el Departamento de Formación Continua que presenta un plan de trabajo anual que funciona con el registro de los maestros en línea y son capacitaciones oficiales, estas capacitaciones se dan cuando termina el ciclo escolar. Las capacitaciones las hemos dado", aseguró la titular de la SEE.

La Ley de la Menstruación Digna fue aprobada el dos de marzo del 2021, la ley no solo contempla la distribución de los productos de gestión menstrual, también tiene un enfoque social que lucha por el combate a los tabús que hay sobre la menstruación en los niños y adolescentes, y ninguna de las dos cosas se ha hecho realidad en Michoacán a más de un año de haberse aprobado la ley.

Colectivos feministas aseguran que los maestros y maestras de Michoacán no imparten ningún taller o clases sobre menstruación a los niños y niñas en educación básica, primarias y secundarias, ya que en primer lugar no han sido capacitados y en segundo, desconocen que una ley los obligue.

“Esta nueva administración no hay acercamiento con la menstruación digna, la secretaría de educación no ha tenido una respuesta adecuada en cuanto a la necesidad, y sobre todo dándole seguimiento puntual a lo que es la Ley Menstruación Digna, creo que yo me pregunto si de verdad conoce la ley”, destacó Sofía Blanco durante la entrevista para El Debate.