Sin casos de hepatitis aguda infantil o de origen desconocido en Michoacán

Cabe destacar que la hepatitis es una inflamación del hígado que en este caso ocurre de manera abrupta y no está relacionado con ninguno de los tipos identificados como los A, B, C, D y E. En caso de presentar algún síntoma, es necesario acudir al médico, así como completar sus esquemas de vacunación.

Hasta el momento no se tiene certeza de qué es lo que origina la enfermedad que al día de hoy se sigue catalogando como “ desconocida ”, el 30 por ciento de los casos que han sido detectados se ha informado que son producto de un “ adenovirus ”, más no puede considerarse todavía que este sea el causante de la hepatitis de origen misterioso.

Eliza Flores Reportera Web

