Sin excusas; abuelito presenta fe de bautismo para recibir la vacuna contra Covid-19

Hidalgo.- Un adulto mayor identificado como Alejandro Martínez López sorprendió a los integrantes de vacunación del poblado de Demacu, en el municipio de San Salvador, Hidalgo luego de que presentará como única identificación una fe de bautismo desgastada por los años.

El inusual suceso fue compartido por el Ayuntamiento de San Salvador quienes indicaron en una publicación que no hay pretextos para recibir la vacuna contra Covid-19.

"No hay pretextos para no acudir a la vacunación; sé como Don Alejandro Martínez López que para no quedarse fuera nos trajo su fe de bautismo de 1957 para solicitar su CURP y registrarlo en la plataforma, para recibir la primera dosis de su inmunización anti COVID-19", escribió el Ayuntamiento en redes sociales.

La imagen de la fe de bautismo se menciona que Alejandro fue bautizado el día 4 de febrero de 1957 y cuenta con los sellos del Vicaría Fija de San Agustín de la Ciudad de México.

Alejandro fue vacunado contra Covid-19

Así como la historia de Don Alejandro, otras historias han sido compartidas mostrando el gran interés de los adultos mayores que pese algunos obstáculos acuden a recibir la vacuna contra covid-19.