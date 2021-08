Sin lo básico: Covid-19 repunta 562% en hospitales llenos de carencias

México.- Las hospitalizaciones por Covid-19 aumentaron 562% en tan sólo dos meses en México, con carencias resurgiendo en algunos hospitales donde faltan cosas tan básicas como jabón o gel antibacterial.

Pacientes y trabajadores de salud acusaron que en muchos casos tampoco hay disponibilidad de servicios ni estudios de laboratorio, e incluso faltan insumos médicos básicos en los hospitales.

Según la Red Irag, el 1 de junio había 3 mil 66 hospitalizados en camas generales, y dos meses después, el 1 de agosto, sumaban 20 mil 313 pacientes internados, es decir 5 veces más que hace dos meses.

En el Instituto Nacional de Perinatología y en el Hospital Adolfo López Mateos, del ISSSTE, por ejemplo, pancartas colocadas en rejas, ventanas y hasta en árboles, denuncian las carencias con las que trabajan.

El personal médico demanda principalmente equipo de protección para evitar contagios, pero les falta hasta jabón y gel antibacterial, según lo señalan.

"Trabajamos bajo protesta por falta de insumos", se lee en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Perinatología.

Empleados manifestaron que escasean los guantes, gel antibacterial, mascarillas KN95 y cubrebocas tricapa, pero que incluso ha llegado a faltar cinta micropore, brazaletes, bolsas recolectoras de orina, agua oxigenada, y agujas para tomas de muestras.

También nosotros somos a los que no querían vacunar, los que no reciben incentivos y no hemos dejado de atender a los pacientes", reclamó un trabajador.