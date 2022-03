Sin piedad: Amarran y abandonan a perrita embarazada en un parque en Chihuahua

Chihuahua.- Una perrita embarazada fue amarrada y abandonada a su suerte en un parque en Parral, Chihuahua, por lo que la asociación Recuperando Amor Pro-Bienestar Animal A.C fue notificada.

Tras el acto de crueldad, personal de la mencionada asociación acudió a la denominada plaza del Quijote para brindarle alimento y agua a la perra.

Y a través de sus redes sociales postearon el siguiente mensaje: "Eres un asco como persona y dale gracias a Dios que no sabemos quién eres porque tú cara y tus datos estarían plasmados aquí. Que Dios te perdone por lo que hiciste, abandonaste a esta chiquita, la dejaste amarrada, indefensa, sin que te importara que pudiera ser de ella, no se vale, ¿Hasta cuándo? La reportaron por la tarde y ella sigue ahí, no se ha movido, sigue esperándote aparte parece que está embarazada".

"Por favor alguien tenga piedad, ¿Quien puede resguardarla? Lo necesita mucho, está muy triste.

Comuníquese al 6271732170. Recuerda que tú apoyo salva vidas", agregaron.

La publicación de Recuperando Amor Pro Bienestar Animal, A.C. en Facebook ya tiene más de 700 reacciones, decenas de comentarios y ha sido al menos 170 veces, muchos de los comentarios son de usuarios indigados por el abandono de la perrita.