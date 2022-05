Sin presupuesto y aplicación de la Ley de la Menstruación Digna en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Ley de la Menstruación Digna en Michoacán no se aplica, según lo señalado por la colectiva feminista MAPAS. El curso escolar está a poco tiempo de terminar, y a pesar de ello no se ha hecho transparente el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE), dirigida por Yarabí Ávila González.

“Nosotras vemos que en la repartición de los productos de gestación menstrual no hay información certera, por ejemplo no hubo un presupuesto para garantizar la Ley de Menstruación digna, y no hay conocimiento de cuáles son las escuelas a las que se les ha entregado productos de gestión menstrual durante esta administración”, señala Sofía Blanco, una de las integrantes de la colectiva feminista MAPAS.

Fue el 2 de marzo del año 2021, cuando la Ley de Menstruación Digna se estableció en Michoacán, la cual contempla «educación menstrual contra los estigmas y mitos por una menstruación digna, acceso gratuito en escuelas de educación básica, a productos de gestación menstrual para las niñas, adolescentas y mujeres que los requieran y una educación sexual integral».

De los tres puntos antes señalados, las colectivas feministas que impulsaron la ley en favor de las niñas y adolescentas señalan que en el estado no se está cumpliendo la ley por parte de la SEE, no únicamente desconocen el presupuesto, sino que además aseguran no se está cumpliendo con la parte de la educación menstrual y sexual.

“Durante este periodo escolar no se han realizado los talleres para las niñas, niños y adolescentes en relación con la educación menstrual y eso forma parte de la ley, y eso es algo que no se está realizando, tampoco se les está dando capacitación a los profesores”, asegura la activista.

Esta ley se aprobó en el periodo de gobierno de Silvano Aureoles Conejo, poco antes de que se terminara su sexenio se hizo una lista que incluía los nombres de los planteles educativos, divididos por municipio y que señalaba si eran zonas de alta o muy alta marginación las cuales se vieron beneficiadas con los productos que se les entregarán a las niñas y adolescentes, e incluso se destinó un recurso extraordinario para comprarlos.

A un año de la aprobación de la Ley Menstruación Digna la Colectiva Feminista MAPAS sale a las calles

Con esta administración la historia es totalmente opuesta, no hay claridad por parte de ninguna de las autoridades, el Congreso del Estado no hizo público el recurso que se destinó en este ejercicio fiscal en relación con la ley, y Yarabí Ávila, titular de la SEE, no ha informado por ningún medio sobre los proyectos que se ejecutan desde la secretaría para cumplirle a las niñas y adolescentas de Michoacán.

“Esta nueva administración no hay acercamiento con la menstruación digna, la secretaría de educación no ha tenido una respuesta adecuada en cuanto a la necesidad, y sobre todo dándole seguimiento puntual a lo que es la Ley Menstruación Digna, creo que yo me pregunto si de verdad conoce la ley”, destacó Sofía Blanco durante la entrevista para EL DEBATE.

Exigen claridad en la aplicación de la ley, buscarán que Yarabí Ávila rinda informe ante el Congreso

El día en que se cumplió un año de que la ley había sido aprobada, los colectivos feministas que impulsaron la iniciativa, se presentaron frente al Congreso del Estado para festejar, y la titular de la SEE señaló que en una semana transparentaría los datos de presupuesto y escuelas beneficiadas; sin embargo, a meses de ello no ha revelado información.

“Ya llevamos tres meses y ella no ha dado una respuesta, no le está dando el seguimiento a la ley, no se les está garantizando a las niñas y adolescentas los productos”, describe Blanco.

Ante la falta de información y evasivas por parte de la titular de la SEE de Michoacán, las colectivas van a buscar que Yarabí Ávila González rinda un informe detallado de cómo se ha aplicado la Ley de Menstruación Digna en los planteles escolares del estado.

“Vamos a solicitarle al Congreso, que llame a la titular de la Secretaría de Educación, a fin de que rinda un informe de los resultados de la ley”, adelantó la integrante de MAPAS.

Para Sofía Blanco también es importante recordar que la titular de la SEE se comprometió a cuidar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, destacando que es importante recordar que es necesario aplicar políticas públicas con perspectiva de género, lo que significa que deberá de hacer todo lo posible por eliminar las brechas entre los niños y niñas, brechas que se relacionan directamente con los estigmas sobre la menstruación.

“No solo es entregar los útiles escolares, también es necesario un cambio fundamental en la cuestión de la educación y la educación de género. Las brechas de género también están relacionados con los estigmas que se viven en relación con la menstruación y eso también hay que eliminarlo en los espacios escolares”, es parte del mensaje que manda la activista para la sociedad y al Gobierno de Michoacán.