Sinaloa a nivel mundial de los más altos en índices de mortalidad

Culiacán, Sinaloa.- Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, expresó su preocupación en el sentido de que no se cumplieron las predicciones trazadas por el sector salud del gobierno federal, dado que de acuerdo a esas proyecciones el día de ayer 25 de junio debió haber culminado la pandemia en México, y por el contrario la curva de contagios y fallecimientos, no tan solo no se ha aplanado, sino que sigue en pleno crecimiento.

Otro elemento de preocupación es el alto índice de mortalidad en relación con otros países de otros continentes y el propio nuestro, el cual ha ido aumentando, pues en estos momentos a nivel mundial se registra un 5.01 lo cual significa que de cada 100 contagiados mueren 5 personas, pero aquí en México fallecen alrededor de 12 de cada 100 enfermos de COVID-19, y más grave aún, en Sinaloa fallecen alrededor de 15.

En México no se han hecho bien las cosas, salimos del confinamiento antes de tiempo, la infraestructura hospitalaria no estaba en condiciones adecuadas para enfrentar esta pandemia, no tenemos el número suficiente de profesionales de la salud, por ello estamos viviendo esta crisis que en ocasiones parece incontrolable.

Ahora nos corresponde como sociedad hacer lo nuestro, cuidarnos y tomar las medidas básicas: Uso de cubrebocas, lavarse continuamente las manos con jabón y desinfectarlas con gel antibacterial, y sobre todo guardar la sana distancia, es decir evitar las reuniones amplias.

Por otro lado, a los gobiernos les corresponde ir en ayuda de las micros, pequeñas y medianas empresas para poder evitar la mortandad de estas fuentes de trabajo, dado que la crisis económica que ya vivimos es de grandes alcances.

La falta de puntualidad en la información oficial del #Covid-19 genera sosobra e Incertidumbre en la sociedad, es necesario que las autoridades de @saludsinaloagob proporcionen información veraz y oportuna. #InformarNoAlarmar #QuedateEnCasa — Héctor Melesio Cuén (@melesiocuen) June 25, 2020

Esta urgencia obedece a lo que no se hizo en el pasado, no se les hizo llegar a los pequeños empresarios una ayuda económica para sostener a sus empleados y para el pago de los servicios de renta, agua, electricidad, impuestos, y hoy es muy probable que muchas empresas ya abran sus puertas, lo que significa pérdida de miles de empleos.

En estos momentos es primordial que toda aquella persona que sienta uno, dos o más síntomas del corona virus no se quede en casa, es necesario que asista de manera urgente con el médico y que no acepte que lo devuelvan a su hogar con la simple indicación de que tome paracetamol, en estos momento, si bien es cierto no se cuenta con un medicamento certero para aliviar el COVID 19, si existen muchos otros que son paliativos a la enfermedad, y toda persona que se atiende en lo inmediato tiene muy baja posibilidad de morir. Así lo expresó Cuén Ojeda.

