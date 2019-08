Sinaloa, deficiente en materia medioambiental

Ambientalistas reclaman que Sinaloa es vulnerable en cuanto a la protección del entorno, por lo que resaltan que es importante actualizar y reformar la Ley Ambiental de Sinaloa, dar importancia a la ley de protección de la que deriven regulaciones en materia ecológica, así como que se preste atención a la explotación actual del medio ambiente en el estado.

Aunque desde el portal del Gobierno del Estado de Sinaloa se expone que en la Secretaría de Desarrollo Sustentable se trabaja constantemente por el desarrollo ambiental en Sinaloa impulsando leyes que impulsen políticas públicas en coordinación con las organizaciones civiles para el cuidado del agua y del medio ambiente, líderes de estas asociaciones en materia ambiental declaran que esto no se ha cumplido del todo [https://n9.cl/qkxz].

Perspectiva nacional

Buscando una idea general de la situación de las leyes ambientales en México, EL DEBATE consultó al licenciado en derecho y ambientalista Joel Ulises Pinzón Vázquez, quien comentó que las leyes que conforman la legislación ambiental en México tienen muchas lagunas y deficiencias, y es como si estuvieran hechas para romperse, ya que —según observa— dentro de las mismas se omiten sanciones y faltan delimitaciones, pero lo que más destaca el activista es que no se cumplen, lo mismo sucede con las normas mexicanas existentes en favor del medio ambiente: «La ley ambiental en México se tiene que modificar. Tiene que ser inclusiva, un poquito más extensa; tampoco tenemos una normatividad suficiente. La otra cuestión es la inobservancia de la ley, pues no se aplica. Otra cosa importante es que los mexicanos no la conocemos. Hace falta mucha motivación de la ciudadanía por conocer lo que es la Ley Ambiental, y de esto se aprovechan las empresas, que junto con la partida de la autoridad no respetan nada. Las empresas también tienen que ser las primeras en respetar lo que es la ley». Pinzón dijo además que esto no es diferente en Sinaloa.

En lucha por el ambiente sinaloense

En el estado, la lucha de los ambientalistas por la protección al ambiente lleva más de dos décadas, así lo afirma Joel Gerardo Retamoza, integrante de la Alianza Ambientalista Sinaloense, quien cree que en la localidad hacen falta instituciones que protejan y regulen el medio ambiente, y además sigue faltando cumplimiento, pero también mejoras a la ley actual, ya que desde el 2010 están luchando por que eso sea una realidad: «En ese periodo del 2010 propusimos una iniciativa para adicionar y reformar de lo que era la ley en el equilibrio y protección al ambiente del estado de Sinaloa, porque ya estaba totalmente rebasada, estaba totalmente obsoleta a lo que estaba ocurriendo a nivel nacional e internacional».

Añadió que la propuesta de ley en aquel entonces incluía la creación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, un consejo estatal para el desarrollo sustentable, además de un centro de estudios para el desarrollo sustentable en el estado; sin embargo, en el 2012, las mismas comisiones del Congreso mutilaron la parte correspondiente a la creación de la procuraduría estatal, según señala el investigador.

Logros y desaciertos

Gerardo Retamoza dijo que la ley se aprobó en el 2013, pero continuaron la lucha por la aprobación de los reglamentos interiores de las instituciones y los reglamentos operativos de la ley hasta ahora; que, de los reglamentos de protección al ambiente, algunos se aprobaron en el Gobierno de Quirino Ordaz, excepto los reglamentos de las instituciones.

Retamoza acusa que, en dicho Gobierno, el diputado Misael Sánchez, quien era presidente de la Comisión de Ecología, quitó las facultades de participación ciudadana al Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable, dando todas las atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, violando los artículos primero y cuarto constitucionales con esta decisión: «Presentamos nosotros una controversia en las cuestiones de derechos humanos, aquí en lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde mencionábamos que se habían violentado los derechos ambientales de los sinaloenses al quitarle lo que era la participación ciudadana a la ley, y que eso significaba un retroceso».