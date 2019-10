Sinaloa, el tercer estado con más matrimonios

Con una tasa promedio de 7.5 matrimonios por cada mil habitantes mayores de 17 años, Sinaloa es la tercera entidad en este rubro, solo por abajo de Quintana Roo (9.5) y Guanajuato (7.8), de acuerdo con cifras del 2018 publicadas esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el informe, el año pasado se registraron 501 298 matrimonios en todo el país, con una tasa nacional de 5.9 matrimonios por cada mil personas mayores de 17 años. Incluso, durante los últimos diez años la tasa nacional ha ido a la baja, pues en 2009 era de 7.8; y a la fecha es de casi dos puntos menos.

Entre los hallazgos, el documento destaca que en 556 matrimonios al menos uno de los contrayentes era menor de edad, distribuidos estos en 22 entidades federativas. También subraya que, en 2018, en 26 estados ocurrieron 3359 uniones entre personas del mismo sexo, lo que representa siete estados más y 689 casos más que en 2017.

Matrimonios en Sinaloa

Los números en Sinaloa contrastan con la tendencia a la baja que registra la tasa nacional de matrimonios, pues, aunque el año pasado se casaron 16 021 parejas en la entidad, el promedio anual de enlaces durante los últimos diez años es de casi 16 800.

Los municipios con la mayor cantidad de uniones durante 2018 fueron Culiacán, con 5210; Ahome, con 2923; y Mazatlán, con 2793; mientras que las municipalidades con menos cifras fueron Cosalá (60), Badiraguato (75) y San Ignacio (79).

Características de los matrimonios

A nivel nacional, los meses preferidos para casarse fueron febrero, con el 13.6 por ciento de los enlaces; seguido de diciembre, con el 10.9 por ciento; mientras que en Sinaloa el 13.3 por ciento prefirió diciembre; y el 9.7 por ciento optó por noviembre.

De los 556 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, 347 casos ocurrieron en Sonora, 80 en Guanajuato y 70 en Chihuahua.

Y de los poco más de 3300 matrimonios entre personas del mismo sexo ocurridos en 26 entidades, 767 se sucedieron en la Ciudad de México, la ciudad con la mayor apertura y respaldo legislativo en este tema. En Sinaloa, el Inegi reporta un matrimonio igualitario en 2018, el cual tuvo lugar en Culiacán entre dos hombres.

Características de los contribuyentes

En el país, el grupo de edad que mayormente optó por unirse en matrimonio fueron personas de 25 a 29 años de edad, con 134 495 nupcias (26.8 %); seguido del grupo de 20 a 24 años, con 112 mil casos (22.4 %).

En Sinaloa también predomina el grupo de 25 a 29 años de edad, con 4782 nupcias (29.8 %); y el grupo de 20 a 24 años, con 3393 matrimonios (21.1 %).

El informe revela que seis de cada diez contrayentes se casan con personas del mismo nivel de escolaridad, y de estos tres de cada diez son profesionistas; un 24 por ciento tienen secundaria o su equivalente, y uno de cada cinco tienen preparatoria.

Divorcios

Y mientras los matrimonios se comportan ligeramente a la baja, los divorcios han aumentado a más del doble, pues, de acuerdo con el Inegi, en Sinaloa se registraron 3284 en 2008, pero para 2017 —último año disponible— las cifras fueron de 6792. De estos, 2204 casos ocurrieron en Culiacán, 1448 en Ahome y 1097 en Mazatlán.

El matrimonio ya no es prioridad

Martha Camarena, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostuvo que la disminución en la tasa de matrimonios a nivel nacional obedece a distintos factores, entre ellos al hecho de que las mujeres hoy en día prefieren ser más independientes, estudiar y superarse.

Sin embargo, también hace referencia a la forma distinta de ver la vida que tienen los jóvenes y que, comparado con generaciones de antaño, no figura el matrimonio entre sus prioridades, pues prefieren vivir en unión libre antes de formalizar la relación y recurrir al concubinato, figura que les garantiza los mismos derechos que una pareja que contrae matrimonio, enfatizó: «La figura del concubinato tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones después de vivir dos años juntos o al tener un hijo en común», recordó la especialista en derecho familiar, y explicó que esos derechos a los que hace referencia tienen que ver con alimentación, bienestar y establecer un régimen de sociedad conyugal. Incluso, al terminar el concubinato, los derechos y las obligaciones permanecen como en un matrimonio, agregó la especialista: «Los hijos son iguales en el matrimonio que en el concubinato. El concubinato también se puede asentar ante el Registro Civil, no solamente el matrimonio», añadió.

En cuando a los factores que han contribuido al alza en los divorcios, la académica de la UAS recordó que desde 2013 que entró en vigor el Nuevo Código Familiar en Sinaloa es más fácil divorciarse, pues solo basta con que una de las dos personas quiera para que lo tramite y se concrete, sin la necesidad de que exista una causal.

Incluso, afirma tener conocimiento de que desde 2016 se han registrado alrededor de 11 mil divorcios anualmente en la entidad, a pesar de que Inegi reporta cerca de 6800 en 2017: «Quizá no contemplaron los registrados en oficialías foráneas o aquellos que se autorizaron, pero no concluyeron el trámite». Añadió que otro factor que incide en los divorcios es la cultura de mayor independencia en las mujeres, ya sea por iniciativa propia o empujadas porque la vida de pareja no resulta lo que esperaban.

Tere Guerra, doctora en Derecho, refirió que «en México y en Sinaloa seguimos con matrimonios a muy temprana edad, eso puede llevar a más divorcios, también maternidades tempranas».

Sin embargo, reconoció que hoy es más libre la unión, que hay parejas que primero viven juntas, y, si no funciona, se separan antes de casarse: «Eso es bueno. Antes, al tener menos libertad en la relación, se obligaba a casarse y terminaban unidos en matrimonio aun sin amor. Creo que hoy además la mujer tiene más oportunidades de desarrollo más allá del matrimonio y es más libre, y eso genera seguramente menos parejas casadas».

En cuanto a matrimonios igualitarios, Guerra añadió que la actual legislatura se vio muy arcaica al rechazar su aprobación.