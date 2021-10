¿Sinaloa peligra? 17-E se convertiría en tormenta tropical HOY mismo

Después de que el meteorólogo Juan Espinoza pronosticó que la depresión 17-E se convertirá en huracán esta misma noche el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) confirmó esta información.

No obstante, el SMN aún no confirma si el fenómeno meteorológico afectará o no las costas del sur de Sinaloa, como pronosticó el experto en meteorología, quien acertó sobre la trayectoria e impacto del huracán Pamela en el estado. Pero en sus proyecciones gráficas indican que se podrían presentar lluvias en el estado a partir del martes 26 de octubre

SMN emite alerta por depresión 17-E

La coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez Girón, en representación del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, informó que, durante la tarde y noche de hoy, la DT-17E podría intensificarse a tormenta tropical, la cual llevaría el nombre de Rick, con vientos de 63 a 118 km/h. Adelantó que su dirección podría cambiar hacia el noroeste, dirigiéndose a las costas de Michoacán y Colima.

Dicho llamado y pronóstico fueron expuestos durante una videoconferencia de prensa en la que también participaron el gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua, Heriberto Montes Ortiz; de la Subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina, el Capitán Miguel de Jesús Márquez, y el director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Óscar Zepeda Ramos.

Alejandra Méndez Girón detalló que, a las 13:00 horas, el centro de la DT-17E se localizó a 455 kilómetros (km) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 790 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos de 55 kilómetros por hora (km/h), ráfagas de 75 km/h y movimiento hacia el oeste a 17 km/h.

Durante el próximo sábado y las primeras horas del domingo, la ya tormenta tropical Rick podría intensificarse a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 119 a 153 km/h, dirigiéndose hacia las costas de Michoacán y Colima.

SMN. 17-E se convertiría en tormenta tropical HOY mismo. Cortesía

Se pronostica que, a partir del lunes, Rick esté muy cerca de las costas de Michoacán y Colima, donde su centro podría impactar durante la tarde y noche del lunes. Después de tocar tierra, continuaría su trayectoria hacia Jalisco y Nayarit, muy posiblemente como tormenta o depresión tropical.

En su recorrido, provocará lluvias de intensas a torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco y Nayarit, así como vientos fuertes y oleaje de 4 a 6 metros en sus costas. Asimismo, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en localidades de Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes.

Heriberto Montes Ortiz advirtió que las lluvias generadas durante el desarrollo del sistema podrían incrementar los caudales de ríos y arroyos, así como provocar inundaciones en las zonas bajas de la región de influencia del sistema, con posibilidad de deslizamientos de terreno y afectaciones en caminos y tramos carreteros, por lo que Conagua mantiene especial vigilancia en los arroyos y presas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Puntualizó que, en esa región Conagua cuenta con los Centros Regionales de Atención de Emergencias de San José del Progreso, Oaxaca; Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Lerdo, Durango, y Chilpancingo, Guerrero, donde personal capacitado ha preparados equipos especializados para contribuir en la atención de situaciones como las inundaciones o la falta de agua para consumo humano

Finalmente, hizo un exhorto a la población de las entidades mencionadas a estar atentos a los avisos oficiales de la Conagua y a seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

El Capitán Miguel de Jesús Márquez señaló que en el pronóstico a 24 horas se espera oleaje de 10 a 12 pies sobre la costa Guerrero y el Pacífico Sur, así como de 7 a 9 pies sobre la costa occidental de Oaxaca. Asimismo, se estima marea de tormenta de 0.1 a 0.3 metros sobre la costa de Guerrero y Michoacán.

A 48 horas, se estima oleaje de 12 a 16 pies sobre la costa Guerrero y el Pacifico Sur, así como de 10 a 12 pies sobre la costa de Michoacán y Oaxaca. Además, se prevé marea de tormenta de 0.3 a 0.5 metros sobre la costa Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En cuanto al pronóstico a 72 horas, señaló que se estima oleaje de 7 a 9 pies sobre Guerrero y Oaxaca. La marea de tormenta se prevé de 0.3 a 0.5 metros sobre la costa de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En representación de Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Óscar Zepeda Ramos, Director General de Protección Civil, explicó que, ante los efectos que se pudieran presentar, el Sistema Nacional de Protección Civil y está en coordinación con la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conagua y Comisión Federal de Electricidad, para activar los planes y protocolos de manera preventiva.

Subrayó que se coordinan acciones de prevención y preparación tales como identificación de riesgos, de puntos críticos de inundación y recorridos en zonas inundables, evaluación de los recursos existentes, así como la revisión de la ubicación de refugios temporales. Adicionalmente, se emiten recomendaciones a la población, de manera permanente y se mantiene comunicación permanente con Gobernadores, Unidades Estatales de Protección Civil y autoridades, principalmente de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Informó que se han emitido 12 notificaciones y avisos a los municipios a través de las Unidades Estatales de Protección Civil, y un boletín de alerta del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y notificaciones oficiales a las entidades federativas con los avisos sobre las condiciones hidrometeorológicas pronosticadas, zonas de posibles inundaciones y/o de inestabilidad de laderas, vientos fuertes, marea de tormenta.

Adelantó que se podrían habilitar 624 refugios temporales en Guerrero; 179 en Michoacán; 236, en Colima; mil 75 en Jalisco y 146, en Nayarit.