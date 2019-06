Sinaloa tendrá Centro de Información Estadístico y Geográfico

Culiacán, Sinaloa.- Por primera vez, Sinaloa contará con un Centro de Información Estadístico y Geográfico, el cual permitirá que datos de temas relevantes y diversos como salud, educación, economía, seguridad, entre otros indicadores de impacto social, puedan ser constantemente actualizados por las autoridades y consultados en línea por la ciudadanía.

Lo anterior se informó durante la Sesión Extraordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa, encabezado por el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, en representación del gobernador Quirino Ordaz, y por el presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell, y donde se contó con la participación de las y los presidentes municipales, además de titulares de dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa.

Ortega Carricarte manifestó que “un país que no se mide es un país que no avanza, pues no sabemos dónde estamos y a dónde vamos en cada tema”, y reconoció la disponibilidad y coordinación por parte del INEGI para ayudar a la creación del Centro de Información Estadístico, pues Sinaloa será uno de los 20 estados de la República que cuenten con uno.

En esta reunión de trabajo, el director de Administración de Información Estadística del INEGI, Luis Ignacio Ortiz García, presentó los avances del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa (CIEGSIN), explicando el funcionamiento de esta herramienta ‘online’, donde podrán ser consultados por autoridades datos interactivos, seccionados por municipios y por tema, que arrojan información actualizada en materia de salud, educación, seguridad, economía, entre otros, generando indicadores que permitirán diseñar políticas públicas en beneficio de los sinaloenses.

Así mismo, el presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castell informó que este Instituto ya está preparándose para el Censo de Población y Vivienda 2020 a celebrarse en marzo de ese año, que permitirá actualizar los datos estadísticos de este ejercicio que cada 10 años se implementa con visitas casa por casa por toda la geografía del país, dinámica que por primera vez dará paso a la tecnología con el uso de laptops y aplicaciones para tablets y celulares para el levantamiento de la información.

Señaló que para el censo del próximo año, el INEGI desplegará un total de 5 mil trabajadores tan solo en Sinaloa, en 210 oficinas de trabajo.

Así mismo, el titular del INEGI solicitó el apoyo de las y los alcaldes presentes, además de los funcionarios del gabinete estatal, para usar el Centro de Información Estadístico, pues si no se usa no sirve de nada, además de pedir la colaboración para que, a través de comités de apoyo y en coordinación con el INEGI, ayuden a actualizar la información que compete a cada municipio y/o dependencia.

Posteriormente Santaella Castell realizó un ejercicio de consulta con las y los presidentes municipales para despejar dudas, espacio en el que reafirmaron su compromiso de seguir colaborando con el INEGI para contar con información más precisa que les ayude a ser más exactos en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas.

A esta reunión asistieron también Óscar Gasca Brito, coordinador General de Operación Regional en INEGI y Rafael René Valdez García, coordinador Estatal de este instituto.

También las y los presidentes municipales de Ahome, Manuel Guillermo Chapman; El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal; Rosario, Manuel Pineda; Guasave, Aurelia Leal López; Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz; Angostura, Aglaee Montoya; Concordia, Felipe Garzón; Badiraguato, Lorena Pérez; Navolato, Eliazar Gutiérrez, y representantes del resto de los Ayuntamientos.

Por parte de Gobierno del Estado, asistieron los titulares de Salud, Efrén Encinas; Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan; Educación, Alfonso Mejía; Turismo, Óscar Pérez; Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba; Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda; el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y representantes de otras áreas de Gobierno de Sinaloa.