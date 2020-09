Sismo de 3.5 se registra en Cuernavaca, Morelos

Cuernavaca, Morelos.- Este lunes se registró un sismo de magnitud 3.5 con epicentro al sureste de Cuernavaca, Morelos, con profundidas de 4 kilómetros, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El fenómeno sucedió a las 12:47 horas y fue percibido en algunas áreas de la zona metropolitana. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Enrique Clement Gallardo, informó que ante esta situación se iniciaron recorridos por diferentes puntos de la capital morelense para descartar daños.

Asimismo, explicó que este movimiento tuvo una percepción fuerte, pero de poca duración, sin embargo, se trata de sismos locales, superficiales de baja magnitud, motivo por el cual sólo fue percibido en un radio cerca del epicentro.

En el Palacio de Gobierno sonó la alarma sísmica, por lo que las brigadas de emergencia, que coordina la Secretaría de Administración, realizaron la evacuación de 249 personas a Plaza de Armas y 40 personas más se concentraron en la Plazuela del Zacate, en un tiempo estimado de 1 minuto.

El sismo con epicentro al sureste de Cuernavaca se registró a las 12:47 horas. Foto: Twitter/ @PC_Morelos

La secretaría de Administración, Mirna Zavala Zuñiga, resaltó que la alerta sísmica fue activada por precaución, debido al sismo de baja intensidad.

Aplicamos las medidas correspondientes para salvaguardar a todos los trabajadores", mencionó.

Tras una revisión en las oficinas ubicadas al interior del inmueble, el total de 289 personas regresaron de manera ordenada.

Localización del sismo registrado en Cuarnavaca. Foto: SSN

Clement Gallardo recordó a la población que los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante fomentar una cultura de la prevención y a estar pendiente de los reportes que emita el Gobierno del Estado, a través de la CEPCM, así como evitar a no difundir información que no tenga soporte científico ni haya sido validada por instituciones gubernamentales correspondientes.

Enfatizó que la CEPCM se mantiene atenta para cualquier emergencia, con la finalidad de atender cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar, además reiteró que la ciudadanía puede llamar al número telefónico 1000515 y de emergencias 9-1-1 para solicitar el apoyo de la dependencia estatal.