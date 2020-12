Sismo de magnitud 4.7 despierta a los habitantes de Acapulco; ¡se sintió fuerte!

Acapulco, Guerrero.- Un sismo de magnitud 4.7 sacudió el sureste de Acapulco, Guerrero la madrugada de este sábado, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico se registró a las 4:15 horas de hoy, tuvo una latitud de 16.70, kongitud de -99.69 y de profundidad 5 kilómetros.

Cabe mencionar que los habitantes de Acapulco escribieron en las redes sociales sobre el sismo, de hecho los despertó el movimiento telúrico.

Tras el sismo las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y esta fueron algunas de ellas:

Me despertó ese sismo y ahora ya no me puedo dormir por el miedo que pueda venir otro.