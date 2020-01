Sistema penal debe enfocarse en investigación científica: Abogado

México.- El sistema de justicia penal en México mantiene problemas de peso frente a los alarmantes índices de violencia, que van desde la falta de investigación científica, la poca capacidad de las policías locales y los ministerios públicos saturados, consideró Luis Tapia para EL DEBATE, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Lo anterior en respuesta a las reformas que el Ejecutivo pretende implementar al sistema de justicia penal, mismas que fueron expuestas de forma no oficial y de las que se espera su confirmación las próximas semanas.

En entrevista para EL DEBATE, el representante jurídico de la organización que acompaña principalmente a indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social a nivel nacional aseguró que no consideran que el diagnóstico del Ejecutivo esté errado en materia de violencia, sino la solución: «Hay mucha inseguridad, mucha violencia, y unas cifras intolerables e insostenibles para un estado que se dice democrático y de derecho, en el cual el 99 por ciento de los delitos quedan en la impunidad y hay una muy alta cifra que llaman cifra negra de delitos cometidos y no denunciados que revelan que no se confía en el sistema de justicia, que empieza en el ministerio público y que continúa muchas veces ante un juez y en una sentencia», explicó.

Violaciones a derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encontró cinco importantes riesgos de las posibles reformas, entre ellas el arraigo para todos los delitos, la validación de pruebas ilícitas, la eliminación de figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control con los que emiten sentencias, la ampliación del régimen de excepción en delincuencia organizada, que permite llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos a otros delitos, sin criterios acotados; además de la creación de una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales que puede amenazar la independencia judicial.

Con base en lo anterior, Luis Tapia abundó para EL DEBATE que el uso de arraigo que se propone para todos los delitos, y no solo para la delincuencia organizada, como está actualmente, regresa a los momentos más álgidos de lo que se llamó la guerra contra el narco, en la cual —señaló— se habrían cometido violaciones muy graves a los derechos humanos, como tortura, violaciones sexuales, entre otros.

«A partir de ese espacio de tiempo (arraigo) se fabricaron pruebas contra personas inocentes, entonces nos oponemos al uso de figuras como estas, porque lo que van a hacer es poner en peligro a las ciudadanas y los ciudadanos, y las víctimas del delito no van a tener a los verdaderos responsables de estos criminales, sino más bien a unas personas inocentes que les van a hacer creer que son culpables».

Propuestas al Ejecutivo

Luis Tapia mencionó que la transición de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República se presentó como una reforma para transformar el sistema de procuración en México, y una de las propuestas que se pretendía con ello era instar a que hubiera un plan de persecución penal; es decir, que la Fiscalía presentase a la opinión pública qué delitos de manera prioritaria se iban a perseguir.

Sin embargo, señaló que el 18 de enero se venció el plazo para que eso sucediera, y el fiscal no presentó su plan de persecución penal: «Dentro de ese plan se tenían que haber presentado unidades específicas para investigar delitos complejos, con personales suficientes, ministerios públicos, investigadores, personas expertas, peritos, que sacaran adelante estos temas para darle un inicio de ruta de que pasásemos de investigación basada en declaraciones a la investigación basada en la ciencia».

Por lo anterior, enfatizó que en México se pretende y se engaña a la sociedad con que se hace investigación científica, cuando en realidad opinó que lo que se tiene en el expediente son deficiencias de uso de ciencia muy graves.

Una de las razones —señaló— es que los servicios periciales están adscritos a las fiscalías, lo que quita independencia a los resultados de sus peritajes.

Ante ello, destacó que una propuesta es que se vuelvan independientes los servicios periciales de la Fiscalía para que tomen autonomía y que los casos se apeguen a la verdad y al uso del método científico.

Entre otras propuestas destacó la necesidad de capacidades para presentar casos sólidos que resistan todas las etapas de control judicial; además de investigaciones con una lógica de contexto, en épocas específicas, eventos relacionados entre sí con análisis periodístico, revisión de retenes con uso de mapa, uso de drones, «con mucha más tecnología y capacidades que ayuden a entender al crimen como una situación compleja, y no solo como eventos aislados», concluyó.

Llamado: México Unido contra la Delincuencia

La organización México Unido contra la Delincuencia alertó sobre lo que consideró un grave retroceso en la propuesta de reforma del sistema de justicia penal en México.

En sus redes sociales, la organización expuso que de manera grave la propuesta vulnera la presunción de inocencia, un derecho fundamental de todos los mexicanos, que afectaría principalmente a las personas con menos recursos y que tradicionalmente se han visto más desprotegidas frente a abusos de la autoridad, entre otros.