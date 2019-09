Sobreviviente de la guerra sucia narra su cautiverio

Martha Alicia Camacho Loaiza fue obligada a sufrir las más terribles torturas por elementos militares del Estado mexicano. A pesar de tener siete meses de embarazo fue privada de su libertad y víctima del delito de desaparición forzada junto a su marido, José Manuel Alapizco Lizárraga, líder en el noroeste de la Liga Comunista 23 de Septiembre, un movimiento que integraba a muchas otras organizaciones revolucionarias a nivel nacional, quienes buscaban la toma del poder político por parte del proletariado, una revolución socialista y la instauración del comunismo en México.

Martha fue torturada por un lapso de 49 días en la Novena Zona Militar de Culiacán, obligada a presenciar la tortura y ejecución extrajudical de su esposo, cuyo cuerpo fue desaparecido, y obligada a parir en condiciones infrahumanas, recuperó su libertad tras el pago de un rescate, convirtiéndose en una de las pocas sobrevivientes de las desapariciones perpetradas por el Gobierno durante la llamada guerra sucia, razón por la cual el Estado mexicano le pedirá una disculpa pública el día 23 de septiembre del presente año por todos los daños sufridos durante su cautiverio.

Inicio de una noche oscura

La noche del 19 de agosto de 1977, Martha Alicia Camacho, quien llevaba un embarazo de siete meses y medio, se encontraba disfrutando la cena en su casa, acompañada de una amiga. Mientras desde las zonas aledañas a su hogar, ubicado en aquel entonces cerca del Instituto Tecnológico de Culiacán, estaba siendo sitiado por elementos de diferentes corporaciones policiacas pertenecientes al fuero federal y estatal

Lo que fuera una cena tranquila se transformaba en una experiencia cada vez más oscura, en una noche sin tiempo. Los elementos judiciales se fueron acercando a su vivienda hasta tomarla por asalto, arrestan a su acompañante y amiga, preguntan por su marido, José Manuel Alapizco, quien en ese entonces dirigía la célula noroeste del grupo comunista 23 de Septiembre y ejercía la docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Al no dar razón del dirigente y reclutador de grupo disidente local, la toman de rehén, y tienden un anzuelo para su marido.

«Ellos se esconden en los techos, incluso en árboles al interior de la casa, en lugares donde no pudieran ser visibles y me ponen a mí, prácticamente de carnada en un lugar estratégico que desde fuera de la casa se podía ver que yo estaba ahí y que estaba bien».

La trampa les funciona, su marido arriba a su casa, acompañado de uno de sus estudiantes, Juan Germán Flores Carrasco. «De repente escuchamos un tiroteo, yo ya conocía de armas, había armas cortas y armas largas, se escuchan gritos».

Martha Alicia estaba expuesta al momento en que se abrió fuego, el hombre armado que la vigilaba, localizado a su costado la jala hacia el piso, protegiéndola. La necesitaban viva.

«Termina el tiroteo, se escuchan jadeos, se escuchan gritos, majaderías, ya en ese momento que termina la balacera me vendan a mí de los ojos, me amarran de las manos, me atan y me arrastran de los cabellos y me suben a un automóvil», de manera violenta arrojan a la joven sobre el cuerpo adolorido de quien ella reconoce como Javier Manríquez Pérez, otro miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Ambos reconocen sus voces, la mujer se disculpa y él, con amabilidad, le recalca que se cuide ella por su estado de gravidez. Camacho asegura que los subieron a un vehículo tipo combi, donde los múltiples acompañantes eran al igual que ella, víctimas de desaparición forzada por parte del Estado, quienes se acomodan para darle espacio. Martha sospecha, los llevaban a la Novena Zona Militar.

Una vez ahí le quitan la venda de los ojos, le impiden voltear a los costados, están tomándole fotografías, van a hacerle la ficha de detención. Ahí, ella logra reconocer el lugar y los uniformes «vi que eran militares, algunos de ellos tenían el uniforme y las armas tenían las siglas, los números que caracterizan las armas que utiliza la Sedena y, obviamente, con los días que estuvimos ahí, escuchábamos los toques de la trompeta de queda en la mañana, escuchábamos también sonidos de caballos. Yo me imagino que estábamos muy cerca de lo que eran las caballerizas», recordó.

Testigo de las atrocidades

Martha Alicia es llevada al país de la tortura, un pie ahí y el infierno se acrecienta, «me empiezan a torturar, yo lo único que alcanzaba a decir era que no me golpearan en mi estómago, pues porque estaba embarazada, de igual forma me decían que te cargue la chingada junto con el engendro que traes ahí, total que son comunistas, es hijo de comunistas».

A partir de ahí, Alicia ya no sabe si es de día o es de noche, ya no se sabe si pasan diez minutos o una hora, unas horas o el día completo.

De repente se escuchan ruidos, insultos, gritos enfurecidos, las puertas del recinto se abren de manera violenta, arrastran algo, dejan caer ese algo, levantan la venda de sus ojos, es un alguien.

Me doy cuenta que ese alguien es quien era mi esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, y lo veo que está muy herido

En presencia de su esposa, Manuel Alapizco es sometido a las más horrendas torturas, Martha es obligada a presenciar cada una de ellas, él es obligado a presenciar los golpes y vejaciones hacia su mujer, las simulaciones de violación, los maltratos. Quieren que hable, quieren que dé información de los integrantes de la brigada Margarita Andrade Vallejo, perteneciente a la Liga Comunista 23 de Septiembre, quieren obligarlo a soltar información de las próximas reuniones, eventos y modo de organización.

Manuel no dice nada, estaba preparado para ese momento, se había preparado físicamente y psicológicamente mucho tiempo atrás; era un hombre consciente. Ambos sabían que si los atrapaban se daban por muertos, que mientras a menos gente delataran más oportunidad de sobrevivientes habría; menos torturados y menos muertos.

Vivimos unas torturas inimaginables, la verdad que ni en la peor película de terror ves y escuchas lo que ahí vimos y escuchamos

Su esposo es castrado delante de ella, arrojaron los testículos al pecho de José Manuel, a ella la agarran de los cabellos, y la avientan sobre el cuerpo maltrecho de su marido, «caigo sobre su pecho, en mis manos yo siento cómo me corre la sangre caliente, el olor, la sensación», Alicia en el mundo oscuro se da cuenta que su amado tiene una herida de gravedad en el pecho, una herida de bala.

Ella trataba de quitar su peso sobre el cuerpo de Manuel, la impotencia corre por su manos, que se restriegan en su vestido mientras ella no hace más que apuñar los ojos ante lo terriblemente inimaginable. «Es tremendo ver estos actos de tortura tan aberrantes, tan denigrantes, tan más debajo de lo infrahumano, más debajo de cualquier mente enferma, eran capaces de hacer muchas cosas».

Martha Alicia refiere que a su esposo le quitaron los testículos del cuerpo, la representación física de su hombría «en ese momento se los quitaron, pero los siguió teniendo en su ser, y no denunció a nadie, no echó a nadie de cabeza», finalmente llega un momento en que él está muriendo, «le dan un balazo en la nunca, y le sale aquí —señala su garganta».

Otra vez segada, Martha escucha que trasladan el cuerpo de su esposo a un baño con regadera, iban a lavar el cuerpo, y luego es trasladada a otra habitación, «nos dejan descansar», pero yo seguía escuchando que seguían llevando personas y que las seguían torturando, eran torturas que por respeto a los familiares de los desaparecidos de esa época, no te puedo decir con exactitud en qué consistían, son cosas así, que te denigran como ser humano, como hombre, como mujer, simplemente como un ente vivo te denigra, ese era el objetivo de ellos, convertirte en menos que nada, para desaparecerte, así no eres nada, no vales nada», mencionó.

A Martha Alicia lo único que la mantenía con vida era saberse embarazada, con una vida dentro, una vida por la cual resistiría todo.

Dar a luz entre las sombras

«Yo fui detenida el 19 de agosto del 77, y cuarenta días después, el 29 de septiembre de 1977 yo parí, yo tuve un hijo».

Aún no termina la noche oscura de Alicia, ella rompe membranas, su instinto le dice que ha llegado el momento por el que con tanto amor meses antes se había preparado, «yo había tomado cursos para tener un parto profiláctico».

Sabía que iba a parir, aunque no sintió ningún dolor, ya había roto fuentes, pero su bebé como huyendo de aquella situación, en vez de bajar al mundo, se empujaba hacia arriba, en dirección del corazón de su madre.

Los militares trataban de obligarla a parir, empujándole al niño desde la costillas. Aquello le dejó secuelas, sus costillas nunca fueron a ser las mismas, y a pesar de todo, el niño no puede nacer.

«Llega un momento en que me sacan de ahí, me sacan a un lugar muy cercano y me llevan a un lugar, yo tenía 40 días sin bañarme, en agosto, septiembre y 40 días con la misma ropa, entonces sin hacerme ni siquiera un lavado, me hacen una abertura hacia abajo, meten fórceps, sacan al niño, llora, pero nace con los ojotes abiertos, los ojos de su papá y me levantan la venda para que lo vea y lo veo y lo tienen de los piecitos colgando y con una metralleta Thompson en la cabeza, ‘mira, queremos que veas, el bautizo de tu hijo, lo estamos bautizando con el nombre de Thompson —marca de la metralleta con que apuntaban a la cabeza de su hijo—, pero mira los ojotes que tiene, que seguramente va a ser un guerrillero como su padre’», decían.

Amenazan a Martha con matar a su hijo, con llevarlo a un orfanato, amenazan con alejarlo de ella, Martha Alicia acababa de parir, acababa de dar a luz en tremenda oscuridad y sentía que su cuerpo se vaciaba, que su alma se le iba del cuerpo junto con los ríos de su sangre y sus entrañas.

Una vida surgida en el pantano

Sin limpieza, sin anestesia, sin tratamiento de la herida abierta, sin costuras, la vuelven a llevar al lugar de reclusión que compartía con otros presos víctimas también de desaparición forzada, ya no en la zona militar, sino en un lugar que ella refiere ubicado por Lomas del Boulevard —pues las madres buscando a sus hijos, ya sabían que habían estado ubicados en la Novena Zona Militar.

«Hay algo muy hermoso, dentro de ese mundo de sangre, de tortura, de muerte, llegamos a donde estamos, y ya me llevan y pues el niño llora, y los muchachos que estaban, la mayoría de los desaparecidos y que he dado testimonio de ellos, estaban sentados en el suelo, obviamente vendados, amarrados unos con otros, cuando escuchan el llanto del niño ellos empiezan a decir ¡hurra!, ¡hurra! Y, no sé de qué forma, me imagino que le hacían así —señala que aplauden. Somos papás, ¡somos papás! En ese oscuro y pantanoso lugar había surgido una vida.

Dentro de tortura, de muerte, de tantas cosas tan aberrantes, tan feas, surge una vida, ¡surge una vida! y eso les da gusto, y pues a mí me daba mucho gusto que dijeran, ‘somos papás’

Desde su llegada y a causa del desgaste físico y la escasa alimentación, Martha estaba en los huesos, muy por debajo de su peso normal, apenas si podía darle el pecho a su bebé, refiere que no le salía leche, que aquello que el bebé tomaba de sus senos, era más bien sangre. A la semana del parto, empezó a padecer fuertes temperaturas, presentó convulsiones, además la mitad izquierda de su cuerpo se había paralizado de pies a cabeza, se percibía a sí misma con un olor a enfermedad y putrefacción.

Saliendo de la penumbra

La noche del 7 de octubre los militares le dicen a Martha que la van a liberar, su padre había pagado un costoso rescate por su vida, pero continúan amenazando con separarla de su hijo, porque para ellos, la mujer por ser guerrillera no era apta para educar a un hijo.

Dada su poca movilidad y estado de salud, la suben a una silla para trasladarla, luego la colocan en el asiento trasero de un automóvil, no le dan a su hijo pero escucha que adelante va el conductor y un copiloto que llevaba a su criatura. Durante el trayecto continuaron las amenazas, le decían que le iban a dar la ley fuga, que la iban a soltar, pero no debía voltear, a la vez le decían que la iban a matar. Martha solicitaba a su bebé, lo quería en su regazo y bajo su cuidado, ellos lo negaron reiteradamente, hasta que el automóvil se detiene, le dan a su hijo y ella se recuesta de lado protegiendo a su bebé con las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo.

«Pasa un tiempo, indefinido, escucho que abren la puerta del carro del piloto y siento que aquí me palma —toca su costado, simula dos golpes con la palma de su mano— y al mismo tiempo habla mi padre que dice: ‘tranquila, si logramos llegar a la casa ya la hicimos, si no ya nos cargó la chingada a los tres’ y se arranca, sin decir nada, yo no puedo caminar, las luces de la casa están apagadas, pero las puertas están abiertas, mi padre se baja corriendo con el niño y luego sale uno de mis hermanos y me carga y me mete, se cierran las puertas y se prenden las luces».

Martha y su hijo fueron atendidos a la brevedad posible por su familia y médicos especialistas, ella narra que la recuperación de las heridas físicas y psicológicas tomaron tiempo, pero lograron cerrarse. Nunca dejó de luchar y de ser disidente, desde muchas otras trincheras, principalmente desde las aulas, donde ha ejercido la docencia. Actualmente es presidenta de Unión de Madres con Hijos Desaparecidos.

¿En qué consistió la guerra sucia?

En los años sesenta y setenta, en México actuaron diversos grupos guerrilleros que surgieron en distintos puntos del país. Lo mismo en las zonas rurales que en las grandes ciudades. El Estado mexicano enfrentó esta ola de grupos armados, no con la ley, sino con violencia, misma que rebasaba incluso los marcos legales instituidos en nuestro país.

A esta manera terrorífica de enfrentar a los guerrilleros se le conoce como guerra sucia. Esta se desplegó en múltiples prácticas, como el encarcelamiento ilegal, la desaparición forzada, la detención de familiares de guerrilleros y la tortura.

Esta última se les infligió lo mismo a hombres que a mujeres acusados de ser guerrilleros o de brindar apoyo a estos grupos. Desde marcas, golpes y mutilaciones, hasta la introducción de objetos en el cuerpo, fueron algunas formas que la tortura cobró en esta guerra sucia. (Mendoza García, Jorge, 2011. La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva).