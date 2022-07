Sofía Saavedra, tu mamá te está buscando; la pequeña visitó a su abuelita pero no volvió

Morelia, Michoacán.- La mamá de Sofía Saavedra Espinoza exige ver a su hija, el sábado como normalmente lo hacía, la llevó a casa de su abuelita para que la visitara, pero ya no regresó a casa, el caso es de Morelia, Michoacán,

Jessica Espinoza Pureco, la mamá de la pequeña Sofía, está desesperada, pues no ha tendido comunicación con su pequeña desde el día sábado, la abuelita paterna, con quien suele convivir la niña, no le da razón del paradero de su hija.

Ante esto, la familia ha emprendido una campaña de búsqueda virtual, a través de redes sociales y WhatsApp se ha comenzado a difundir una alerta de búsqueda provisional, en tanto la Fiscalía General del Estado de Michoacán, comienza las actuaciones de localización de la pequeña.

Fotografía reciente de Sofía Saavedra Espinoza

"Yo desde el sábado no se nada de mi hija, no he hablado con ella, la abuelita me dice que no sabe nada, que no sabe donde está, y estoy desesperada, yo no se nada de mi hija", contó la señora Jessica para El Debate.

En estos momentos la señora ya se encuentra en la Fiscalía, esperando que las autoridades escuchen su caso y la reconozcan como la mamá que siempre ha estado al cuidado de la pequeña, sin embargo, en Michoacán las víctimas de violencia vicaria no tienen respaldo de las leyes, cuando estos casos se presentan.

"No tengo la guardia y custodia por un juez, pero tengo papeles de la escuela de mi hija donde me acreditan como su tutora, desde que yo dejé a su papá por violencia, yo me he hecho cargo de mi hija, no he hablado con mi hija desde el sábado, yo no sé si está bien, necesito verla", dice ya entre lágrimas la mamá de Sofía.

La familia del exesposo ha comenzado a difundir en redes sociales que la niña "no está desaparecida", sin embargo, no se la han regresado a su mamá, con quién la niña ha vivido toda su vida. Esta situación la ha puesto en un estado de desesperación, ya que a través de redes dicen que "está bien", pero no hay certeza de ello.

"Yo se la presté a su abuelita, y su abuelita no me da razón de ella, no me la comunica desde el sábado, yo no voy a decir que mi hija está bien, hasta que no la vea, yo no puedo dar por hecho que está bien, me siento desperada, ¿Dónde está?", dice con mucho dolor su mamá, quien tiene miedo de que su hija no regrese a sus brazos.

El dolor que se provoca a una madre a la que se le quita a sus hijos sin que haya un proceso judicial, se conoce como violencia vicaria, sin embargo, poco se habla de ello, esta semana en Casa Michoacán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, apenas hace dos días dio conferencias respecto al tema, en donde se dieron a conocer otros casos similares.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, incluso en el evento se comprometió a presentar la Ley Sabina ante el Congreso del Estado para comenzar a darle certeza jurídica a las madres, para que no tengan que pasar por lo que hoy pasan Jessica y Sofía.

La señora Jessica cuenta que desde que se separó de su pareja ella se ha hecho responsable de la niña, nunca ha pedido pensión alimenticia o algo que haga presión sobre el padre, señala que ella ha decidido sacar a su hija adelante sola, porque no desea tener contacto con una persona que la violentó.

"Mi hija ha estado conmigo siempre", recalca Jessica, quien asegura que nunca había tenido problemas al recoger a su pequeña después de que conviviera con la familia de su expareja, pero dice que "ahora es diferente, la señora, que es a quien yo se la presté, me dice que no sabe donde está mi hija".

Te recomendamos leer:

Jessica durante toda la semana ha estado rogando porque la dejaran escuchar a su hija, a través del teléfono, para saber si su pequeña está bien, pero ante la negativa, ahora exige la presencia de la pequeña, lo único que quiere es que quien la tenga la presente en la Fiscalía, para corroborar que su hija está bien.