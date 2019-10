Solicitan declaratoria de desastre en Baja California

Baja California.- Debido a los múltiples incendios en Baja California, los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, solicitaron una declaratoria de desastre, tras contabilizarse 204 casas consumidas, 10 mil hectáreas arrasadas por el fuego y un saldo de tres personas muertas.



La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Baja California informó que dos incendios continúan activos, uno en San José de la Zorra y otro en Buena Vista, en Ensenada; además, una brigada está por liquidar el fuego en Tecate.

Autoridades de Baja California alertaron que se espera condición Santa Ana para este martes y miércoles, por lo que se solicita a la población que se mantenga prevenida ante la posibilidad de fuertes ráfagas de viento y baja humedad en el ambiente.



El suplente legal de la Conafor, Francisco Ávalos Hernández, indicó que la mayoría de las hectáreas afectadas se localizan en el poblado de San José de la Zorra, Municipio de Ensenada, con 7 mil 300 hectáreas.





El fuego no es causado simplemente por el viento'', subrayó, "indudablemente, hay un factor humano en todo esto



Por su parte, el Director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro, precisó que hasta ahora tienen contabilizadas 114 viviendas destruidas en Tecate; 62 en Playas de Rosarito y 28 casas en Ensenada, además de otras casas con daños parciales.



Rosquillas Navarro expuso que, en promedio, se considera que en cada casa residen al menos cuatro miembros de familia.



"Los municipios que se están declarando de desastre son Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, la declaratoria va para la reconstrucción de viviendas y reforestación de vegetación endémica en Tecate y Rosarito, Ensenada solicita recursos por el impacto al medio ambiente y las 28 casas'', mencionó.



"Rosarito y Tecate me hicieron llegar sus peticiones de declaratoria, mañana en la mañana recibimos la de Ensenada y ya tenemos listo el documento que firmará el Gobernador, este martes lo firma y lo recibe el Gobierno federal a través de un portal'', expuso Rosquillas.



La declaratoria la debe publicar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, después del proceso que ingresa en la Secretaría de Hacienda.



"La declaratoria la recibe la Dirección Integral de Riesgo y hay un comité en Ciudad de México que lo aprueba, con la participación de Conafor por ser un incendio forestal, pero como los recursos van para reposición de vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también participa'', añadió.



El funcionario estatal estableció que Conafor aún no ha determinado la causa de los incendios.



Ambos funcionarios, Rosquillas y Ávalos, solicitaron a la población que no tire colillas de cigarro en ninguna área, que no se prendan fogatas y que tampoco se utilicen los lotes baldíos como basureros clandestinos.



"Los pronósticos nos hablan de que vamos a tener vientos importantes de martes a miércoles, otra vez, a pesar de las peticiones de prevención vemos que la población no sigue las recomendaciones, pero nosotros seguiremos insistiendo en que se protejan'', indicó Rosquillas.



Tijuana en pre alerta

El Presidente Municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, declaró hoy estado de pre alerta por la permanencia de los vientos de Santa Ana en la región.



Además, instaló el Consejo Municipal de Protección Civil, a mantener una coordinación entre las dependencias encargadas de preservar la seguridad en caso de posibles contingencias.



El Alcalde informó que en Tijuana se contabilizaron 71 viviendas siniestradas y 3 mil 500 hectáreas de zacatal afectado.

Pese a que Conafor no ha establecido la causa de los incendios, el Edil afirmó que el 90 por ciento de los incendios fueron una consecuencia de la negligencia humana por la quema de basura.