Solo en México: toman clases virtuales... sin computadora

México.- Los hermanos Miguel Ángel y Gabriel Neri deben compartir un teléfono celular que les dieron sus papás para cursar el primer grado de secundaria y quinto de primaria, respectivamente.

Su papá, Marcelino, compartió que no cuentan con internet ni computadora y no han adquirido esos servicios debido a su alto costo y los escasos recursos que les llegan a partir de la pandemia.

Además, es más económico que los niños cursen las clases desde el móvil a que vayan al café internet, pues con la pandemia, el trabajo en la estética en la que labora disminuyó y eso ha mermado sus ingresos, refirió.

No convendría por el costo de la hora. No hay para pagarlo. No hay trabajo. Sería mucho dinero a la semana, refirió Marcelino.