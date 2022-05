"Son pataletas ya de ahogados", Laura Fernández reacciona a denuncias en su contra

Quintana Roo.- Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, fue denunciada por el Ayuntamiento de Puerto Morelos por fraude y peculado, ante eso la política dijo que eran "una vacilada".

La nueva administración de Puerto Morelos denunció a Laura Fernández por dejar una deuda de más de 800 millones de pesos la cual se deberá de liquidar en veinte años, entre la deuda también hay una hacía su esposo.

Laura Fernández cuestionó que la nueva administración de Puerto Morelos haya esperado nueve meses para poner estas denuncias, por lo que miraba que esto era "pataletas ya de ahogados, de desesperados", debido a la campaña que se vive actualmente en Quintana Roo.

"¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué ahorita? Tuvo varios meses, ya lleva más de medio año… cuatro meses del año pasado y cinco de este. ¡Nueve meses! ¡Ya casi nació el ‘chamaco’ y no había dicho nada, no había dicho que estaba embarazada!", comentó la candidata en conferencia de prensa.

La candidata del PAN-PRD cree que estos señalamientos son un acto desesperado ya que tiene un buen avance en las preferencias electorales, también cuestionó los resultados de una encuesta donde la candidata de Morena tiene la ventaja.