Sonora: Integrantes de la comunidad yaqui que mantienen bloqueo piden "cuota" a viajeros

Sonora.- Con apoyo de policías municipales de Cajeme, Sonora, integrantes de la comunidad yaqui que mantienen un bloqueo piden una "cuota" a viajeros en la carretera federal Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura de Loma de Guamúchil.

Un conductor grabó el momento en el que dos hombres le solicitan una cooperación, a lo que éste se niega, por lo que golpean su vehículo.

"No, no voy a dejar de grabar, esta es carretera federal, no te vamos a pagar nada", dice el viajero a los pobladores.

Al respecto, el Alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque, informó que se suspendió y arrestó al agente, además de que el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia.