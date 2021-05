Ssa describe la nueva variante de Covid-19 de la India como "no de preocupación"

Ciudad de México.- Durante la conferencia vespertina del 2 de mayo, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, explicó que, conforme a la información acerca de la variante del virus SARS-Cov2 de la India no representa un riesgo mayor que su homóloga procedente de China.

De acuerdo a lo informado con la Organización Mundial de la Salud, la nueva variante de coronavirus procedente de la India no es considerada preocupante, sino como una variante de interés.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que, según lo declarado por el funcionario, tras la detección del primer caso en México de la variante B1-617 en el estado de San Luis Potosí, está siendo estudiada y agregó que hasta el momento no se tienen un protocolo especial para tratarla.

“Sí se ha detectado un primer caso de esta variante, es importante creo comentar que la variante que se encuentra afectando a la India es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación, así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud así la clasifica: variantes de interés o variantes de preocupación”, explicó.

La nueva variante de coronavirus podría ser de consideración si la cepa comenzara a mutar. AFP

Leer más: Guanajuato ocupa el segundo lugar en mayor número de niños contagiados de Covid-19 a nivel nacional

“Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico o especial debido a que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional como internacional”, sostuvo.

Este domingo, en San Luis Potosí se identificó el primer caso positivo en México de la variante B1-617 en un paciente de 40 años, el cual comenzó con síntomas a principios de abril, según informó la Secretaría de Salud estatal.

Arranca la vacunación del personal docente de Jalisco

De acuerdo con la investigación epidemiológica, esta persona tuvo contacto con personas que habían visitado Estados Unidos; además, actualmente se encuentra en su domicilio en recuperación, después de haber permanecido hospitalizada por neumonía.