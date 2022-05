Starbucks exige a cafeterías locales no usar la palabra "Frapuccino" en sus productos

"Como somos locales, la verdad no queremos tener problemas con una empresa tan grande por el uso de una palabra. Pero como es un procedimiento legal, tenemos que hacer caso y quitarlo y tampoco podemos usar alguna variación o referencia", explicó la empresa veracruzana.

A su vez, Antonitte Café, ubicado en el fraccionamiento Jardines de Virginia en Boca del Río, aseguró que atenderán la exigencia de Starbucks, pues no quieren tener problemas legales con una compañía tan grande. Detallaron que la carta venía fechada del 14 de febrero de 2022, pero apenas la recibieron.

Los abogados señalaron que detectaron que dichos negocios locales comercializan bebidas a base de café bajo el nombre de "Frapuccino", lo que "puede llegar a causar confusión al público consumidor", por lo que pidieron no utilizarlo si no cuentan con una licencia otorgada por Starbucks Corporation.

A través de una carta, el despacho de abogados C&L Attorneys Intelectual Property Boutique advirtió que la palabra "Frapuccino" se ha venido utilizando por Starbucks en México desde 2002, y constituye una marca registrada desde 1994 , por lo que pidió a las cafeterías no utilizarla en sus productos.

México.- Una firma de abogados que representa a Starbucks exigió a diversas cafeterías locales de México no utilizar la palabra "Frapuccino" al ofrecer sus productos, pues aseguran que se trata de una marca registrada de la compañía estadounidense desde 1994.

Raúl Durán Periodista

