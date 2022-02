Subvariante BA.2 de Ómicron llegó a México desde el 10 de enero afirma la UNAM

México.- Aunque fue a finales del mes de enero cuando se confirmó el primer caso de la subvariante BA.2 de Ómicron en una paciente de la Ciudad de México, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que este cepa tiene en circulación desde el 10 de enero en Quintana Roo.

De acuerdo con lo mencionado por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el primer caso de BA.2 se presentó en Quintana Roo pero no fue hasta el 5 de febrero cuando se subió el resultado a la base de datos del Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

Este caso se dio en una mujer de 44 años de eda de Quintana Roo, quien presentó los síntomas relacionados a la enfermedad el pasado 10 de enero del presente año. Y su prueba PCR fue realizada por la Unidad de Investigación Médica de Yucatán, según se revelo.

Posterior a ello, la muestra fue enviada a la UNAM para su confirmación danto positivo a BA.2 de Ómicron, sin embargo, el resultado fue dado a conocer hasta el 5 de febrero.

Por lo anterior, el Instituto de Biotecnología señala que por la fecha en que la mujer comenzó a presentar los síntomas y pese a que la confirmación a esta variante se dio 26 días después. Este podría ser el primer caso de BA.2 que se presentó en México.

Cabe recordar que el primer caso de la subvariante de Ómicron fue reportado el pasado 31 de enero por el Instituto Nacional de Medicina Genómica quien detalló que este primer caso de BA.2 se presentó en una mujer de 48 años originaria de la Ciudad de México quien se realizó la prueba el pasado 17 de enero. Pero fue hasta dos semanas después que se publicaron los datos en el sistema del GISAID.