Sube a 10 muertos, 7 niños y 3 mujeres en ataque a familia LeBarón

México.- Autoridades mexicanas dijeron que soldados y policías se desplegaron este lunes en la serrana del municipio de Bavispe, Sonora (noroeste de México), tras el reporte de un ataque de hombres armados contra integrantes de la familia LeBarón, integrante de la comunidad mormona que habría dejado un saldo preliminar de diez personas muertas, entre ellas siete niños y tres mujeres.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mexicana señaló, en su Twitter, que guardias nacionales, soldados y policías desarrollaban el operativo en la municipalidad cercana a los límites de Sonora con el estado de Chihuahua (norte), ambos fronterizos con Estados Unidos.

Las víctimas del ataque eran integrantes de la comunidad mormona de LeBarón, cuyas familias habitan en pequeñas colonias en la sierra que comparten Sonora y Chihuahua, según reportó su líder, Julián LeBarón, a las autoridades y a medios nacionales.

El dirigente aseguró por la noche al canal de noticias MilenioTV que tenía información de que tres mujeres y siete niños fallecieron durante el ataque, mientras que otros seis menores de edad sobrevivieron y una niña estaba reportada como desaparecida.

"No sabemos cuál es la causa", apuntó el líder de la comunidad, tras exponer que las víctimas se dirigían en los vehículos para reunirse con familiares.

"No sabemos cuál es la causa", apuntó el líder de la comunidad, tras exponer que las víctimas se dirigían en los vehículos para reunirse con familiares.

El fiscal general de Chihuahua, César Peniche, dijo en entrevista en el canal de noticias ForoTV que estaba a la espera de que autoridades de Sonora le confirmaran el saldo oficial de víctimas, una información que por la noche todavía no emitían.

"Hemos externado el apoyo absoluto, estamos coadyuvando con el desarrollo de las diligencias, aunado a ello, mantenemos la presencia de elementos de la @ces_chihuahua y de la @AEI_Chih en aquella zona", dijo César Peniche.



Explicó que, conforme el reporte preliminar, los integrantes de la comunidad mormona viajaban en varios vehículos por un camino rural de la sierra del lado de Sonora cuando sufrieron el ataque, cuyos motivos dijo que todavía eran desconocidos.

Las personas habían salido de la colonia mormona de Las Moritas, en Bavispe, rumbo al poblado de Janos, en Chihuahua, detalló Peniche, quien agregó que agentes de la fiscalía bajo su cargo se habían sumado al despliegue de autoridades que trabajaban en la zona del ataque.

"Desde el punto de vista oficial, solamente podremos confirmar una vez que tengamos datos ya duros, específicos, por parte de las autoridades de Sonora", expuso el fiscal de Chihuahua.

Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, dijo en su Twitter que sentía coraje, repudio y dolor por los "cobardes hechos" contra mujeres y niños, aunque no entró en mayores detalles. "No sé qué clase de monstruos se atreven a lastimar a mujeres y niños. Como gobernadora toda mi colaboración para que no quede impune y paguen los responsables", agregó Pavlovich.

La comunidad de LeBarón, formada por mormones que migraron de Estados Unidos hacia Chihuahua a inicios del siglo pasado, se dedica a la agricultura y cobró resonancia a escala nacional en 2009, cuando exigió más seguridad al Gobierno mexicano ante el secuestro de un integrante y el posterior asesinato de otros dos a manos de criminales.

Muchas de las familias de la comunidad tienen nacionalidad mexicana y estadounidense, según han señalado sus integrantes en el pasado.