Suman 41 casos de Covid-19 en Tamaulipas

Ciudad Victoria.-Con tres nuevos casos confirmados hoy de Covid-19 en Tamaulipas, la cifra de contagios suma 41 casos, alertó la Secretaría de Salud.

La titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, precisó en conferencia que se estudian tres casos sospechosos y se mantienen en dos las defunciones del pasado sábado.

Según la página oficial www.coronavirus.tamaulipas.gob.mx, los 41 casos confirmados de la cepa se distribuyen en 11 de Tampico; siete en Matamoros y Reynosa, respectivamente; seis en Madero; cinco en Nuevo Laredo y dos en Río Bravo.

Un caso se presenta en cada una de las localidades de Altamira, El Mante y Ciudad Victoria.

Sin dar detalles, Molina advirtió que ya se registró el primer caso de contagio comunitario en Tamaulipas.

"Ya hay transmisión local, eso qué significa: que ya no tiene que ver la presentación de los casos con personas del extranjero o contactos de estos casos, esto significa que ya la transmisión en muchas partes del país ya la tenemos de manera local y en Tamaulipas, pues no es la excepción, entonces ya tenemos casos que pudieron haberse evitado si la gente se hubiera quedado en casa", manifestó.

Pese a que reforzaron los operativos para retirar a la gente de la calle, reiteró el exhorto a no salir de casa y guardar el aislamiento social de la cuarentena decretada.

"Esto no va a poderse contener si la gente no se queda en su casa, creo que la gente está pensando que no va a pasar nada, creo que la gente no está creyendo en la seriedad del Covid-19; llevamos en México más de 2 mil casos, más de 90 fallecimientos", indicó.

En Tamaulipas hemos podido hacer muchas acciones preventivas antes que en muchas partes del país y estamos tratando de contener que no lleguen todos los casos juntos".

"Yo les pido a toda la población de todos los municipios del estado de Tamaulipas, esta semana es crucial, definitiva para la presentación y la forma en que se van a presentar los casos en el Estado: podemos poner en jaque el sistema", alertó.

La vocera estatal advirtió del repunte en los casos de coronavirus de una semana a otra.

Detalló que luego del 16 de marzo que se registró el primer caso en la entidad, la detección de pacientes era de uno cada dos días.

Sin embargo, en la última semana los positivos comenzaron a dispararse a nivel estatal, lo que acelerará los contagios si la gente no se queda en casa.

Del 31 de marzo al día de hoy 6 de abril tenemos 33 casos, esto significa que en dos semanas tuvimos una cantidad de casos, en una sola semana hemos casi triplicado la cifra", apuntó.

"Por el análisis de cómo estamos presentando los casos en el estado, esta en nuestra última oportunidad de poder disminuir la manera exponencial a cómo se van a presentar los casos", señaló.