Suman más de 4 millones de adultos mayores registrados para la vacuna contra Covid-19

Ciudad de de México.- En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que 4 millones 168 mil adultos mayores de 60 años se han registrado para recibir la vacuna contra Covid-19.

Cabe recordar que el gobierno de México abrió la convocatoria de registro el pasado 2 de febrero, teniendo proyectado un registro de al menos 14 millones 460 mil 754 adultos mayores en la segunda atapa de vacunación.

“En la medida en que vayamos ampliando la proporción de personas que llegan a tener inmunidad frente a Covid estaremos acercándonos al famoso parámetro epidemiológico de la ‘inmunidad de rebaño’ en la que la eficiencia de la transmisión sea progresivamente improbable y podamos tener un control de la curva", mencionó.

Así mismo aclaró que el orden de registro en la plataforma no determinará el modo en el que las personas serán inmunizadas, ya que mencionó que los estados tendrán una idéntica prioridad en la aplicación de la vacuna.

"Recordar a la persona mayore y a sus familiares, el orden de registro en la plataforma, no tiene nada que ver, no determina el modo alguno el orden en que serán vacunadas, conviene estar registrado por que so facilita la planeación logística", aclaró.

Este martes la Secretaría de Salud (SSa) informó que en México hay 2 millones 142 mil 274 casos estimados de Covid-19 y 168 mil 432 muertos por la enfermedad respiratoria del Coronavirus.

