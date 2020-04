Supermercados de Puebla prohiben acceso a quien no use cubrebocas

Puebla.- Supermercados del estado de Puebla han comenzado a prohibir el acceso a la gente que no usa cubrebocas, una medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.

Esto tras el decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta esta semana, el cual vuelve obligatorio el uso se cubrebocas en los espacios públicos de la entidad.

El decreto no establece sanciones para sanciones para los establecimientos que no lo acaten, sin embargo, algunos supermercados ya han comenzado a implentar la medida, impidiendo el acceso a quien no porte la prenda.

Asimismo, usuarios del Metrobús RUTA (Red Urbana de Transporte Articulado), reportaron que en las estaciones del servicio elementos policiacos tampoco permiten el acceso a usuarios sin cubrebocas.

Esta medida de prevención también ha decretada por los gobiernos de otros nueve estados: Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Durango, Coahuila, Oaxaca y Yucatán, así como en los municipios de Chilpancingo (Guerrero) y León (Guanajuato).