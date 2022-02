Supervisa el Rector las condiciones de planteles de la URS

Con la finalidad de revisar la infraestructura y el equipamiento de escuelas y facultades, así como supervisar las condiciones en las que se desarrollan las actividades, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, recorrió algunos planteles de Ciudad Universitaria en la Unidad Regional Sur (URS).

El dirigente universitario constató que las clases presenciales se efectúan con normalidad, bajo los protocolos de salud establecidos, y dijo que esta visita forma parte del recorrido que lleva a cabo en todo el estado, para reiterar a los directores el apoyo de su administración para resolver las necesidades que permitan llevar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Le he pedido al señor Vicerrector de cada unidad regional que me ayuden haciendo ese trabajo para que las cosas no lleguen hasta Culiacán, si aquí mismo se pueden resolver, ese es el objetivo, el de estar cerca de las escuelas para que nuestro regreso se siga dando al cien por ciento de buena manera”, expuso.

Por su parte, Óscar Manuel Peña Bañuelos, director de la Facultad de Informática Mazatlán, expresó su beneplácito por la visita del Rector, ya que puede observar las necesidades que se tienen en cuanto a infraestructura, equipamiento y académicas.

“Esto es muy bueno porque nos está atendiendo, nos está escuchando y solucionando los problemas que se tienen sobre todo en las instalaciones y diversas cuestiones”, manifestó.

Asimismo, Raquel Aguayo González, directora de la Escuela de Nutrición y Gastronomía, dijo sentirse contenta porque es importante que el doctor Madueña Molina pueda constatar el funcionamiento de las escuelas.

Los planteles que recorrió el Rector son: Turismo, Enfermería, Informática, Trabajo Social, Derecho, Ingeniería y Arquitectura, en las que cada uno de sus directores agradecieron el apoyo del doctor Jesús Madueña Molina y coincidieron en la importancia de dichas visitas para llevar a cabo las mejoras requeridas en los espacios que encabezan.