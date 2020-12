Suprema Corte de Justicia congela reforma de Jaime Bonilla

Mexicali.- La reforma al Poder Judicial de Baja California (PJBC), promovida por el gobernador Jaime Bonilla, fue suspendida de forma indefinida por Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta reforma busca desaparecer el Consejo de la Judicatura de Baja California y dejar que el Gobernador proponga una terma para elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La suspensión notificada por el magistrado Pérez Dayán, durante el viernes pasado, se derivó de una controversia promovida por el PJBC para solicitar la anulación de las reformas a 22 artículos de la Constitución de la entidad, publicada el 19 de octubre y que entrarían en vigencia el 18 de diciembre del año en curso.

Ante este panorama, el Gobernador Jaime Bonilla y el Congreso estatal pueden presentar una impugnación en una sala de la Corte, que sería revisado hasta febrero o marzo del 2021. En el mejor de los casos, el tribunal podría retomar el tema después del 4 de enero cuando reanuden actividades.

"Procede conceder la suspensión solicitada para que no cesen en sus funciones los consejeros de la Judicatura; continúen en sus funciones los magistrados supernumerarios del TSJ; no entre en vigor el sistema de ternas para designación de magistrados; y para que el TSJ no emita los acuerdos generales a que se refieren los artículos transitorios del decreto impugnado, suspensión que operará durante todo el tiempo que dure el trámite de la controversia constitucional", dictaminó Pérez Dayán.

El trámite de impugnación podría durar hasta dos años y existe la posibilidad de que el pleno de la Corte resuelva la controversia en 2022, después de que Bonilla culmine su periodo como Gobernador.

Propuesta de Bonilla

La controversial reforma propuesta por el Jaime Bonilla establece un cambio en el mecanismo de selección de los 17 magistrados del TSJ. Ellos serían elegidos por el congreso entre los candidatos presentados en una terna por el propio Gobernador, en lugar concurso de oposición.

En cambio, con el tradicional concurso de oposición, es el TSJ el que envía el nombre de los aspirantes aprobados durante las evaluaciones al Congreso para que designen al nuevo magistrado, sin la intervención del Gobernador.