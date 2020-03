Suspende Oaxaca actos masivos por Covid-19

Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la suspensión de todos los eventos con alta concentración de personas en la entidad luego que el Covid-19 fue declarado una pandemia.



En conferencia de prensa, dijo que aunque no se han reportado casos confirmados de coronavirus, decidió tomar medidas preventivas para proteger la salud de la población.

En ese sentido, anunció la suspensión del medio maratón Rock 'n' Roll y el concierto respectivo previstos para este 15 de marzo en la capital estatal.



Refirió que esta competencia tenía contemplada la participación de 3 mil 500 corredores de 13 países.



Murat agregó que su Administración no organizará eventos o actos masivos, por lo que invitó al sector privado a tampoco realizarlos.



Invito a la iniciativa privada de que se abstenga de organizar eventos masivos, hasta que los protocolos nacionales los indique un cambio favorable de escenario o disminución de riesgo



El Mandatario pidió a la población evitar el saludo de mano o de beso, procurar aseo de manos, evitar asistir a lugares concurridos, así como acudir de inmediato a los servicios de salud cuando haya indicios de gripa, dolor de cabeza o fiebre.



Insistió en que en la entidad no hay un caso positivo de Covid-19, por lo que llamó a mantener la calma.

Mi deber es tomar todas las acciones que eviten algún tipo de riesgo en el marco de los protocolos y la dinámica propia de nuestro estado

...Y también Ayuntamiento de Veracruz



El Ayuntamiento de Veracruz también anunció la cancelación de eventos masivos.



En conferencia de prensa, el Alcalde Fernando Yunes Márquez dijo que se cancelarán eventos municipales con alta concentración de personas, incluidas las entregas del programa Veracruz Contigo, los Miércoles Ciudadanos, inauguraciones, sus actos públicos, así como cursos y talleres.



También se cerrarán los centros culturales municipales y la biblioteca, y se suspenderán las carreras y eventos deportivos, así como actividades en unidades deportivas, parques y espacios públicos.



De igual manera, no se otorgarán permisos para eventos particulares donde haya concentración de personas o que se realicen en instalaciones municipales.



El Edil panista reprochó que ni el Gobierno federal ni el estatal aún tomen medidas preventivas para evitar más contagios.



Es claro que las medidas que se toman afectan la vida cotidiana, lastiman la actividad económica, perjudican los programas educativas y suben el nivel de preocupación de las personas, pero no hacer nada implica poner en riesgo la vida de cientos, o quizá de miles de personas



"No podemos perder de vista que los hospitales no están preparados para una pandemia, hoy lo importante debe ser evitar que el número de casos se incremente de manera exponencial, hay que evitar que las personas se enfermen para que no sea necesario acudir a los hospitales que podrían saturarse".