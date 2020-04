Suspenden a empresas en Baja California por Covid-19

Mexicali, Baja California.- Por intentar continuar con su producción en plena pandemia de Covid-19 pese a que no son empresas consideradas esenciales, la Procuraduría del Trabajo suspendió actividades y selló las puertas de LG Electronics, Eaton y Zahori en Mexicali, Baja California.



Grupo REFORMA publicó que los empleados de Eaton y LG Electronics acusaron que temían por su seguridad, debido a que no sólo los obligaban a reducir su salario, sino que no les proporcionaban mascarillas ni guantes.

Por ello, este miércoles sumaron tres días de paro laboral en diferentes compañías de parques industriales de Mexicali. LG Electronics en Mexicali fabrica tableros; Eaton, lámparas, y Zahori, material impermeabilizante.Las tres firmas se encontraban laborando hasta que el personal se puso en paro.En el caso de Eaton, no les tomaban la temperatura al ingresar al trabajo.Eric Medina Sánchez, Procurador del Trabajo en Baja California, acudió este miércoles a las tres empresas y colocó un sello de "suspendido".

En entrevista, dijo que Spectrum, una industria de chapas de puertas, fue avisada para que suspenda actividades.



La diferencia entre avisos y suspensiones fue porque inicialmente las autoridades estatales habían considerado solo avisarles, pero "hubo demasiadas violaciones" al decreto federal que pide resguardarse por la pandemia.



El aviso inició en la mañana con la finalidad de darles 24 horas, como lo habían referido en la conferencia de hace dos días con el Secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Sergio Moctezuma, donde se les daba un término.



Pero nos enteramos en redes sociales de tantas violaciones en la mañana que el Gobernador determinó tajantemente suspender, ya nosotros habíamos avisado a dos, pero nos llegó la instrucción de suspender porque tuvieron más de ocho días para acatar este ordenamiento, indicó Medina.



Este jueves, afirmó, la Procuraduría del Trabajo continuará con las suspensiones que sean necesarias.



El funcionario estatal dijo que LG Electronics dará el 100 por ciento del salario a sus empleados de la línea de producción.



Sin embargo, un trabajador administrativo de LG indicó que le redujeron su sueldo al 60 por ciento, medida que afecta a alrededor de 100 empleados de esta área.

Inconformidad

Empleados de Newell Rubbermaid, fabricante de plumas fuente; MTE y SL, de reactores; Jonathan MFG de México, que elabora rieles metálicos, continúan laborando sin cubrebocas ni guantes, de acuerdo con denuncias.



Tampoco se les revisa la temperatura al ingresar a la fábrica.



En Newell Rubbermaid, gerentes de la compañía leyeron un supuesto comunicado a sus empleados por parte de la Secretaría del Trabajo indicando que las plumas fuente eran esenciales.

Nos dijeron que eran esenciales porque los médicos y los gobiernos estaban demandando plumas, en pocas palabras compararon una pluma al valor del equipo médico, nosotros creemos que nos mintieron, señaló Verónica, trabajadora.



Eric Medina Sánchez, Procurador del Trabajo en Baja California, negó que haya entregado un documento a esa empresa.



En tanto, trabajadores de Jonathan MFG sostuvieron que tienen más miedo a infectarse que a las posibles represalias por quejarse.