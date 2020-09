Suspenden a maestra de Durango que se volvió viral por maltratar a alumnos en videollamada

Durango.- ¡Prende tu cámara!, hace algunos días comenzaron circular en redes sociales algunos videos donde se muestra el supuesto maltrato de una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, hacía sus alumnos durante una clase línea.

Tras la fuerte viralización de lo videos en Internet, la institución educativa ha tomado la decisión de suspender a la docente de su cargo lo que resta del semestre sin goce de sueldo.

En la grabación se puede ver claramente como regaña a gritos a sus alumnos, quienes tenían algunos problemas técnicos con sus equipo, situación que estaba completamente fuera de sus manos, sin embargo, la maestra no mostró empatía por su situación.

Durante la clase un joven intentó explicar lo ocurrido a la maestra pero ella siguió mostrándose a la defensiva.

¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!"

Recordemos que la pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas y sobre todo existen algunas personas que no cuentan con las herramientas necesarias.

Las críticas hacía la maestra por parte de los usuarios no se hicieron esperar, incluso algunos compartieron en la caja de comentarios experiencias similares con sus profesores.

No cabe duda que siguen existiendo estos malditos profesores mis respetos a los que no son como ella y se esfuerzan en dar una mejor educación", mencionó una joven.

Por su parte, Julio Lozoya, secretario General de la Universidad Juárez del Estado de Durango, indicó por medio de un comunicado que la institución tomo la decisión de suspender a la maestra de sus cargos con la finalidad de investigar el caso, recabando la mayor cantidad de elementos posibles para una "resolución definitiva".

Agregó que en dicha máxima casa de estudios, no se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones que vayan en contra de los valores universitarios que caracterizan a los juaristas, ya sea por los maestros, trabajadores administrativos y de confianza o incluso los alumnos.

Finalizó diciendo que ya se ha llevado a cabo un acercamiento con los alumnos afectados para obtener más información sobre los hechos ocurridos.

Tras haber recibido una ola de ataques en su contra por parte de los alumnos, la maestra utilizó sus redes sociales para hacer una disculpa publica, donde confesó su falta de "empatía y sosiego".

Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde de manera inadecuada y agresiva me dirigí a mis alumnos. Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego. Con humildad, Sara Marisa".