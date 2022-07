Suspenden votación de Morena en Tehuacán, Puebla, tras denuncias de acarreos y quema de boletas

"Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron de participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar", comentó el morenista el día previo a la votación.

Sus reclamos hacen eco con los comentarios del senador Ricardo Monreal, quien decidió no participar en la elección de Morena acusando exclusión y "vicios de origen" en el proceso.

Por su parte, la ex regidora de Morena, Yoselin Diego Cortes , también denunció presunto acarreo y compra de votos, además de criticar que la convocatoria lanzada por el partido tiene diversas fallas, como la obligación de mencionar como candidato al ex alcalde Felipe "N", quien se encuentra preso en Puebla .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.