"Taki Mundo", la escuela en Michoacán que ayuda a niños con discapacidad auditiva

Morelia, Michoacán. - Niños con discapacidad auditiva en Uruapan, Michoacán, ahora reciben una educación especializada y con atención a sus limitaciones en la audición, gracias a la labor del instituto de educación especial, Taki Mundo.

Astrid von Reding, la fundadora del instituto explicó que la idea de su proyecto surgió al conocer las necesidades educativas de los menores, quienes tras seis años en escuelas normales, muchos no saben leer y escribir al no recibir atenciones necesarias a sus limitaciones.

Un ejemplo son las labores relacionadas con la computación, la informática o el ámbito educativo, señala.

"Su inteligencia no está dañada y, de vez en cuando, es mayor a la de una persona oyente, porque se pueden concentrar en lo visual", explica von Reding, quien hace 14 años comenzó a trabajar con tres niños sordos (con discapacidad auditiva) en una capilla que le prestó un sacerdote y ahora preside una institución que imparte preescolar, primaria y secundaria para personas con problemas auditivos.

La matrícula suma 50 alumnos -entre ellos estudiantes purépechas- de tres a 24 años, edad en la que, en algunos casos, aún cursan la secundaria.

Von Reding considera que esta población debe recibir una instrucción especializada en lugar de acudir a una escuela regular o a una para personas con alguna discapacidad específica que no diferencia las condiciones específicas de sus estudiantes.

"Los niños sordos entran a la misma escuela que, por ejemplo, personas con síndrome de Down. Y lo que pasa es que los niños sordos, como no oyen, se comportan como niños Down, hacen la misma mímica", explica.

En el caso de quienes padecen sordera y acuden a escuelas regulares encontró que después de seis años de estancia en la institución, algunos no sabían leer ni escribir.

"Como el maestro se pone de espaldas, por ejemplo, para escribir en la pantalla, los niños no saben lo que dice; copian y no entienden", relata von Reding, licenciada en mercadotecnia con maestría en diversidad e inclusión y quien ha conseguido el aval de Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) para los cursos que ofrece Taki -que significa "niño" en purépecha- en primaria y secundaria.

Para propiciar una integración social de la población con sordera debería enseñárseles desde una edad temprana, apremia la ciudadana suiza, cuya labor de promoción de la lengua de señas mexicana se irradia también a la comunidad, por la desinformación que prevalece en torno de este tema. La lengua materna de las personas sordas, por ejemplo, es la de señas, no el español, aclara.

"En casa ni sus papás ni sus hermanos hablan lengua de señas mexicana, entonces es realmente un reto sensibilizar a la gente, sobre todo a sus familiares, para que también ellos aprenden la lengua de señas y puedan comunicarse. Imagínate que nosotros le explicamos a las niñas ¿porqué su mamá no puede hacerlo? qué es el periodo, porque no saben qué les está pasando y les decimos que no deben dejarse tocar por hombres. Eso es muy triste".

De modo que, en la escuela, además de sus materias, les enseñan a integrarse socialmente.

"Los llevamos al cine, les enseñamos cómo comportarse en una tienda. Hay algunos alumnos que nunca han salido de su casa. Esto también lo incluye la metodología de nuestro concepto", detalla.

Durante la pandemia de Covid-19 los alumnos han tomado clases en línea; espera en enero volver a clases presenciales.

La cuota es de 120 pesos al mes y se otorgan becas para reducir el monto. La institución se sostiene mediante donativos de fundaciones suizas y los obtenidos en México en eventos como el realizado el pasado 2 de septiembre en la Embajada Suiza, que tuvo como propósito recaudar recursos para adquirir pantallas interactivas que permitan a Taki expandir sus alcances digitales en el país vía internet.

Personas interesadas en conocer más de la asociación o en donar pueden ingresar a la página https://takimundo.mx o dirigirse directamente con Mayra Mayra Martínez al número telefónico +52 145 21 02 76 80 o al correo mayra.martínez@takimundo.ch.

Datos de Agencia Reforma