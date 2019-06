Tania vio como su esposo y su bebé se ahogaban en el Río Bravo

Matamoros, Tamaulipas.- Óscar Alberto, de 25 años, y Angie Valeria, su hija de 21 meses, huían de la pobreza en El Salvador, de donde salieron en abril pasado, antes de ser hallados muertos en el río Bravo el lunes, de acuerdo con declaraciones de familiares a "El Diario de Hoy".

El joven trabajaba en una pizzería, y su esposa, Tania, dejó un trabajo en un restaurante de comida china para cuidar a su bebé.

Después, según el portal, partieron hacia Estados Unidos en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Wendy, hermana de Óscar Alberto, dijo al diario salvadoreño que la pareja estaba intranquila tras pasar unas semanas en México, por lo que quisieron cruzar a la Unión Americana.

"Ellos decían que tenían miedo por cómo se estaba poniendo la situación con los migrantes con la presión de Trump; por eso decidieron cruzar el río. La idea de ellos era entregarse a la migración de Estados Unidos", afirmó.

Según el medio local, Tania llamó a la madre de Óscar para informarle de su muerte.

"No se vaya a poner mal, pero Óscar se me murió; Óscar y la niña se me ahogaron", habría dicho la mujer, de acuerdo con el relato de su cuñada al diario.