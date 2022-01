"Te amo con el alma", escribió Suleima a su mamá antes de desaparecer, nadie sabe nada de ella

Hidalgo.- Suleima Guadalupe Chapa Estrada de 16 años de edad desapareció el 11 de enero del 2022 en Pachuca, Hidalgo, una noche antes su madre se despidió de ella con un beso en la frente deseándole buenas noches, al despertar ya no la encontró en casa, en su lugar había una carta de despedida.

A las nueve de la mañana del 11 de enero Adelina, madre de la menor, se levantó al baño y notó que la puerta del cuarto de su hija estaba abierta por lo que entró pero no la encontró, así que regresó a su habitación pensando que podría estar ahí.

Cuando Adelina regresó a su recamara no encontró a su hija Suleima por lo que pensó que le estaba haciendo una broma, al ir nuevamente a la habitación de la menor encontró una carta donde se despedía de ella.

"Dile a Alexa que a mí no me tome como ejemplo jamás y que la amo. Mami es muy difícil decirte adiós y tú con un montón de dudas, quiero que sepas que voy a estar bien, sé que vas a preguntarte en qué fallaste o que no tenía motivo para irme, la cuestión es que tengo como un pequeño trauma conmigo misma, siempre he querido ver si soy lo suficientemente responsable y creo que este es el momento donde me demuestro a mí y a ti que puedo estar bien. Sé que no te puedo decir que no te preocupes pero voy a estar bien, tendré donde dormir y comer. Te doy un beso muy grande en la frente y te amo con el alma, cuida mi a mi negra y no lo regales.", decía la carta que escribió Suleima.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron a Suleima salir a las 05:45 de la mañana, llevaba con ella dos mochilas y dos frazadas, no se llevó ropa.

Tras la desaparición de la menor su madre realizó una denuncia, por lo que la Fiscalía de Delitos de Desaparición de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició una carpeta de investigación.

La última vez que se le vio a Suleima Guadalupe llevaba puesto un pans de color negro con una sudadera de color verde seco, tenis blancos con azul, mide 1.44 mts y pesa 38 kilos, si tiene alguna información marque al 800 912 1314 o al 911.

