Temen brotes de Covid-19 en IMSS de Quintana Roo y Veracruz 

México.- Con la reciente alerta por contagios en Baja California, trabajadores del IMSS en Quintana Roo y Veracruz externaron también su preocupación por posibles brotes de Covid-19 adentro de los hospitales.

En Quintana Roo, un enfermero de la Clínica 17 en Cancún, quien prefirió su anonimato por temor a represalias laborales, enlistó a un compañero contagiado y otros 11 sospechosos por Covid-19.

El enfermero de medicina interna afirmó que entre los trabajadores se están alertando síntomas, y posibles contagios, pese a tener todos los insumos de protección requeridos por los estándares de salud, como lo son cubrebocas, goggles, guantes y trajes especiales.

Es lo que todos desconocemos, por qué nos contagiamos si tenemos todos los insumos, pero he visto que la mascarilla tenemos dificultad para ver, se empañan los goggles exageradamente, y eso afecta

narró vía telefónica.

El enfermero Andrés "N", de medicina interna, es el caso que se confirmó positivo tras una prueba, mientras que la enfermera Adriana "N" tiene problemas para respirar y en su tomografía se observaron anomalías en sus pulmones, afirmó su compañero.

Pese a los posibles contagios, los empleados no hablan por temor a ser despedidos o tener problemas a la hora de recibir sus pagos, añadió el denunciante.

"Nadie reclama, todos es el temor de que les gana porque no participan, no construyen algo, prefieren callarse por miedo a represalias", reprochó.

"Pido la investigación de por qué se está propiciando el contagio entre personal, la forma de cómo convencer a las personas a que participen, y ya no propagar más el contagio".

En Veracruz puerto, un ginecólogo emitió un audio a sus compañeros para instarlos a exigir se aclare si el enfermero general Roger murió infectado con coronavirus en el Hospital General de Zona 71.

Aunque no está confirmado que el deceso que se registró ayer fue por esta pandemia, la plantilla comenzó a preocuparse ante lo que consideran es la primera llamada grave de atención.

"Roger, un tipazo, un buen tipo, trabajador y que probablemente sea la primera víctima de nuestro hospital, probablemente por esa enfermedad, la pregunta es: ¿Hasta cuándo vamos a aguantar sin que nos den la protección adecuada?, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que nos expongan a nosotros y nuestras familias?", cuestionó en un chat de WhatsApp.

"No sabemos si hace cinco días recibieron a una paciente muerta que reanimaron sin protección ni nada, no sabemos si fue ese caso o antes lo agarró, el virus y la enfermedad tiene muchas maneras de expresarse, no sabemos si fue ahí o no, y si fue, muchos estamos en riesgo, entonces la pregunta es hasta cuándo vamos aguantar.

"Después del ahogado taparon el pozo y ya están dando un poco de protección, esos casos son criminales, si a él lo expusieron y falleció por esta enfermedad, lo cual deberían investigar, vamos a seguir en lo mismo, muchos podemos morir ahí, así que tomemos lamentablemente la muerte de Roger como un ejemplo de lo que puede pasar y que Roger descanse en paz, y creo que ya está en un lugar más bonito".

En este mismo hospital del IMSS, hace dos semanas, una enfermera alertó a REFORMA sobre el riesgo de contagio del personal médico luego de que una policía del lugar murió por el coronavirus.