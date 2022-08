¡Tendrán que pagar!, por amarrar al secretario de Gobierno de Humilpan: alcalde

Humilpan, Querétaro.- Habitantes de Huimilpan sacaron amarrado a Alberto Nava Cruz, titular de la Secretaría de Gobierno, lo pasearon por la plaza cívica, exigiendo que se entreguen a los policías señalados de golpear a Daniel Franco Reséndiz, quien falleció poco tiempo de una detención por uniformados municipales.

El alcalde Juan Guzmán, ha repudiado los hechos y criminalizó la protesta que se efectuó el día de ayer por parte de familiares y amigos, quienes señalan que el edil sigue protegiendo a los policías.

"Se los digo directamente, tú hoy has infringido la ley, tú has lastimado a la ley, y no puedes ir más allá. Gente de Huimilpan, ustedes me eligieron y el día de mañana estas gentes tendrán que pagar por sus actos", dijo el alcalde en un video que publicó en sus redes sociales.