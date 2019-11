“Tenemos Trisomía 21, pero ¡no somos angelitos!”

Guadalajara, México.- ¿Cuántas personas hay en México diagnosticadas con “Trisomía 21”? Esta incógnita sin descifrar es la perfecta muestra de la poca atención que el gobierno mexicano y el sector salud pone sobre las personas a quienes popularmente se les dice que padecen Síndrome de Down.

El próximo 24 de noviembre se cumplirán dos años de que el Café Córdica 21 abrió sus puertas y con ello ofreció una oportunidad de trabajo a las 60 personas que actualmente estudian en el colegio Cordica 21, el cual forma parte de la asociación civil homónima que surgió desde 2007 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Con una enorme sonrisa y una gran calidez se te recibe al llegar al café Cordica 21 ubicado en la calle Florencia 2384, en el sector Providencia, dentro del municipio de Zapopan. Un “Buenos días, bienvenida ¿En qué te puedo ayudar?” Fue la pregunta ante la que me tope cuando era yo la que iba a entrevistar. Al momento me percaté que me llevaría una grata sorpresa en ese lugar y no me equivoqué.

Más tarde me enteré que era Ricardo Emmanuel Limón Carranza quien me recibió con esa impresionante agilidad. Él es una de las miles de personas que con su esfuerzo y el de su madre se han abierto camino a pesar de su invisibilidad ante las autoridades y la indiferencia de la sociedad.

Durante mi espera, llegó hasta mi nariz el olor a café recién preparado y mi vista brilló ante unos riquísimos postres que posaban dentro de una vitrina de cristal tras haber sido elaborados por los alumnos más avanzados del colegio ubicado en ese mismo lugar.

Durante la visita de EL DEBATE, Ricardo se encargaba de capacitar a Rafael sobre la atención que debía brindar a los clientes del Café Cordica 21. Foto: Carolina Solís

Las aulas están adjuntas al café y el ir y venir de los rostros sonrientes pronto se hicieron notar. Ahí los 60 alumnos reciben educación especial y adicional a esto acuden al taller laboral, entrenamiento de futbol, clases de pintura y baile, les dan asesoría nutricional e incluso hay escuela para padres.

Una reunión de madres fue interrumpida para que yo pudiera hablar con Nely Gutiérrez, que se manifestó sumamente agradecida con los beneficios que la asociación civil ha dejado en su hijo Rafael Alejandro Ortiz Gutiérrez, quien de no contar con una buena sicomotricidad hoy es uno de los deportistas del equipo de futbol también llamado Cordica 21.

“Me encantaría verlo que fuera una persona superindependiente. Ya trabaja en el Café Cordica y se gana su dinerito y se siente muy contento pero la meta sería que aprendiera a leer y escribir para que se pueda comunicar mejor y trabajar, ¡que sea autosuficiente!”, dice Nelly, mientras que Rafael sonríe tímidamente frente a ella pues él prefiere el deporte sobre la lectura y escritura.

Rafael Alejandro Ortiz Gutiérrez, bromeando durante uno de sus partidos de futbol.

En otra mesa, la señora Yolanda Carranza Salas orgullosa ve como su hijo Ricardo se desempeña como capitán de meseros en Café Cordica 21.

“Yo creo que tres palabras resumen su desarrollo: aceptación, amor y apoyo. Cómo punto número uno es aceptarlos, amarlos como están y empezar a apoyarlos y ya después meter los miedos al refrigerador y enfrentar la vida como se vaya presentando, porque no puede ir uno caminando atrás de esos miedos, de esos mitos y paradigmas que la vida y la cultura nos ha mostrado”.

Expresa Yolanda con esa seguridad que indudablemente ha transmitido a su hijo Ricardo Limón, quien sabe lenguaje de señas, ha tomado clases de guitarra y natación, juega futbol, es actor de teatro e incluso llegó a ser co-locutor en un programa de radio y co-conductor del canal televisivo María Visión, sin embargo, dejó todo esto de lado por Café Córdica, en donde ahora además de trabajar en servicio al cliente también se encarga de capacitar a los empleados del lugar.

“Yo tenía varias actividades y proyectos, pero todo eso lo dejé por venirme a trabajar; soy uno de los fundadores del café y soy capitán de meseros, este 24 de noviembre vamos a cumplir ya dos años con el café”, cuenta Ricky Limón, como le gusta que le digan.

Ricardo Limón al ser entrevistado sobre la Trisomía 21 que padece. Foto: Carolina Solís

Él tiene muy claros sus objetivos: trabajar, tener una novia, comprarse un auto y aprender a manejarlo y después casarse.

“Sí me gustaría calar o buscar, no sé en dónde, ¡nomás no llega! (sonríe), capaz de demostrarle al mundo o demostrar a los papás que nosotros ¡sí podemos tener novia! Hasta casarme... Pero, ahorita por el momento, tengo ganas de trabajar por un futuro, a lo que voy es que sí –a lo mejor no lo tengo que decir– por si un día mi mamá fallece yo tengo que enfrentar la vida. Tengo que enfrentar cómo venirme, cómo tomar el camión, cómo venirme caminando. ¡Lo tengo que resolver! Aún no lo logro, pero estoy así poco a poquito”.

Ricardo (izquierda) se ha vuelto un ejemplo a seguir dentro de Cordica 21, él por su parte dice que siempre intenta motivar a sus compañeros a aprender cosas nuevas y así un día ser autosuficientes. Foto: Carolina Solís

Y efectivamente, la muerte es un temor que toda madre tiene, independientemente de si su hijo tiene o no Trisomía 21.

“Lo hemos pensado muchísimos, porque un día vamos a faltar. A veces ¡es desesperante pensar en eso! Que procuramos no (hacerlo) porque te acabas la vida pensando en eso”.

Confesó la señora Nelly Gutiérrez, quien dijo ha propuesto en varias ocasiones que se habrá un albergue en Cordica 21, sin embargo, se requiere apoyo para lograrlo.

Por su parte, Yolanda Carranza Salas espera que Ricardo logre ser alguien autosuficiente, pues dice para eso lo ha preparado a lo largo de sus 31 años de vida. “Yo lo visualizó como una persona independiente, segura y capaz de enfrentar la vida y seguir logrando éxitos, porque de hecho para eso se ha preparado. Afortunadamente he sido muy realista, hay quienes me dicen que tengo un amor muy cruel, pero le he dicho mira eso pasa: nadie nos quedamos aquí en el mundo. Pero aquí lo importante es educarlo a él para este fin y ¡Dios tendrá la última palabra!”, enfatiza.

Una noticia que nadie quiere dar

Llegar al avance que ahora tienen Ricardo y Rafael, no ha sido fácil, confiesan sus mamás y dicen que todo empezó con el desconocimiento de su estado cuando ellos vinieron a este mundo.

“Me enteré al segundo día de que nació porque nadie me quería decir… al día siguiente fui yo que me di cuenta cuando me lo llevaron. Yo lo ví y dije este niño no se parece a nosotros. Pregunté ¿tiene síndrome de down? Y nadie me respondió y dije bueno el que calla otorga”, relata Nelly Gutiérrez.

Al nacer, Rafael midió 49 cm y pesó 2.150 kg, pero por su delicado estado de salud, en dos días ya había bajado su peso a 1.950 kg.

“En ese momento fue difícil. Al principio yo decía que lo había aceptado perfecto ¡No! Yo creo que nadie lo aceptamos, porque nadie está preparado para eso. ¡Lloré mucho! Y obviamente lo acepté en el aspecto que lo saqué adelante”, confieza Nelly.

Nelly Gutiérrez da un amoroso beso a su hijo Rafael. Foto: Carolina Solís

Para Yolanda Carranza Salas la situación se tornó más complicada. “De Ricardo yo me di cuenta mucho después de que nació. Él nació a los 7 meses con 1.400 kg, al otro día enfrentó una operación de 6 horas y quedó 40 días en incubadora para poder ganar peso de 2 kg. En todo ese tiempo quien fuera mi esposo no me dijo nada. Hasta los 35 días de estar en la incubadora fue que me dijo porque ya iba a salir de ahí y yo lo iba a tener que ver. La verdad que no es una noticia nada grata porque de alguna manera se desconoce todo esto”, relata.

Pero tal parece que la fortaleza que ha tenido Yolanda ha sido bien transmitida a Ricardo, a quien le enseñó a luchar desde horas antes de su nacimiento.

“Llegué al hospital el sábado y me dijeron que me tendría que esperar hasta el miércoles para que se maduraran sus pulmones y cuando llegaron para llevarme al quirófano le puse las cartas sobre la mesa a Ricardo. Le dije ‘tu bien sabes que te amo, sabes que quiero que te quedes con nosotros, pero ¡hasta aquí te puedo ayudar! Si quieres quedarte tienes que luchar por ti mismo y salir adelante’. ¡Yo creo que ese fue el parteaguas!”.

Fernanda posa junto a uno de sus compañeros. En cuanto la lente apuntó hacia ella, de inmediato posó demostrando porqué un día anterior participó como modelo en una pasarela de conocida plaza comercial de la ciudad de Guadalajara. Foto: Carolina Solís

“¡Buscan pretextos!”

Han sido años de dedicación y esfuerzo para abrir con sus propias manos espacios que brinden una educación y vida digna para quienes tienen Trisomia 21, pues tanto ellos como sus madres dicen que hay mucho por mejorar en el ámbito educativo, social, empresarial y político.

“Lo más difícil fue cuando yo acudí a un prescolar y ver como los tenían como elefantitos de circo, formados y uno tomado del hombro del de adelante. Yo dije ¡no! Sí pertenezco a este tipo de sociedad pero ¡no me voy a quedar aquí! Creo que esto, el estar abriendo espacios, picando piedra ha sido lo más difícil”, argumenta la señora Yolanda.

Por su parte, la señora Nelly Gutiérrez señala que falta más apoyo por parte de gobierno para crear instituciones dignas y que las empresas sean incluyentes.

“Del gobierno hay ¡muy poca ayuda! para estos niños. Ya están abriendo puertas, pero todavía falta muchísimo. Sería importante que vieran la opción de buscar más centros educativos para ellos y de trabajo, porque hay muchos muchachos que ya pueden trabajar perfectamente y no los hay (trabajo). Los lugares donde los aceptan son muy pocos, entonces el llamado también es para las empresas”, apuntó.

Ricardo también dio a conocer lo que le tocó vivir y escuchar en alguno de los planteles educativos en los que estuvo antes de graduarse de la primaria.

“Que practiquen la inclusión porque las mismas maestras o los que están en esas escuelas dicen ‘ay este niño no aprende’, ¡buscan pretextos! y hacen juntas con los papás. Y sobre las autoridades yo te puedo decir muchas cosas que pueden hacer, pero eso que tú dices “¡autoridades!” no dan la cara. A lo que voy es que -perdón que lo diga- nomás nos hacen achichincles: a ver toma el teléfono”.

“Ha sido el mejor maestro que la vida me ha dado”

A pesar de que el reto no es fácil tanto Nelly como Yolanda se dicen sumamente orgullosas de sus hijos e invitan a esas mamás que actualmente están recibiendo la noticia de que dieron a luz a un bebé con Trisomía 21, que lo reciban con amor y asuman el reto

“Me enorgullecen todos los logros de él, cada logro de ellos, aunque sea así mínimo para nosotros es como si se hubiera titulado. Yo me siento superorgullosa como mamá de un niño especial”, expresa Nelly Gutiérrez.

“Estoy agradecida con Dios y la vida de haberlo puesto en mi camino porque ha sido el mejor maestro que la vida me ha dado para desarrollarme y descubrirme como persona. A estas alturas yo puedo morir superealizada, satisfecha y orgullosa por todo el trabajo que he hecho con Ricardo. ¡No tengan miedo! Es la aventura más bella de la vida, si se toma con una actitud positiva”, alienta la señora Yolanda.

Y con esa sinceridad que la caracteriza abunda en que jamás encierren a sus hijos en una burbuja:

“¡A esta vida llegó y a esta vida se tiene que adaptar! Ese ha sido mi lema, porque la vida no se adapta a uno”.

Cordica 21, un caso de éxito

La organización Cordica 21 A. C., surgió oficialmente en 2007 con un equipo de futbol, pero la idea inició 30 años atrás a raíz de que su propietario, el dotor José Ruiz, fue invitado como maestro suplente de deporte en la Comunidad Down de Guadalajara y dice fueron las sonrisas de sus alumnos lo que lo motivo a formar el ahora famoso equipo de fútbol Cordica 21.

Actualmente la asociación cuenta con 15 colaboradores en todos los talleres y con el paso de los años ha ido incluyendo a personas con Trisomía 21 a otras actividades como pintura, baile y al ámbito laboral.

La maestra Rocío Macías posa junto con Rafael en una de sus aulas de trabajo.

Tras 10 años de esfuerzo y éxitos, formaron la primera liga de fútbol para personas con Síndrome de Down y en conjunto con Comude Guadalajara han posicionado a Guadalajara como la sede del Torneo Nacional T21 (Trisomia 21), el más grande a nivel Latinoamérica de fútbol para atletas con síndrome de Down.

Por si esto fuera poco, actualmente se encuentran celebrando un logro más. Están en proceso de selección de los futbolistas que conformarán a la Selección Nacional que en marzo del 2020 irá a competir al mundial en Turquía y aunque no se han revelado los nombres de los participantes ya se habla de que hay cuatro tapatíos seleccionados.

Retomando la pregunta inicial

¿Cuántas personas hay en México diagnosticadas con “Trisomía 21”? De acuerdo con el censo que el INEGI realizó en 2010, en México existían 448 mil 873 personas con limitación mental, de las cuales 34 mil 955 vivían en Jalisco, aunque no especifican que estas cifras sean únicamente de personas diagnosticadas con Trisomía 21.

A partir del 21 de marzo de este año, día mundial del Síndrome de Down, la asociación civil Red Down México tomó la iniciativa de realizar un censo nacional de personas con Trisomía 21, pero manifiestan que a pesar de que hoy cumplen ocho meses de haber iniciado el proyecto únicamente se han registrado 2 mil 572 personas.

Asimismo, explicaron que estiman que por cada 675 nacimientos uno presenta Síndrome de Down, por lo que calculan una población aproximada de 200 mil personas en México.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, durante 2017 nacieron 740 niñas y niños con Síndrome de Down en México y en 2018 nacieron 689, pero a pesar de que cuentan con las cifras de natalidad el Gobierno Federal no tienen un registro total de la población con Trisomía 21 en México.