Tengo que vivir por ella, por lo que ella no vivió y tengo que buscar justicia: amiga de Jessica, víctima de feminicidio

Morelia, Michoacán.- Anayansi conoció a Jessica hace siete años, ellas eran mejores amigas, ‘como hermanas’, la conoce tanto que se atreve a decir que sabe lo que Jessica quiere después de su muerte, una de esas cosas es paz para su familia.

Para Anayansi no ha sido fácil salir del dolor, pero ha encontrado refugio en la lucha por encontrar justicia para Jessica y otras personas, su vida cambió drásticamente desde aquel 21 de septiembre del 2020, cuando recibió una llamada para preguntarle si ella sabía dónde estaba su amiga.

Ahora dice que cada que está triste piensa en Jessica, recuerda cuál sería la lucha que ella emprendería y eso la saca adelante.

“Pienso en lo que ella hubiera querido, porque ella siempre buscaba la justicia en todo, yo he pensado, no me puedo apagar tanto, porque una, tengo que vivir por ella, por lo que ella no vivió y tengo que buscar justicia para ella y para su familia”, contó Anayansi en entrevista.

Jessica fue asesinada el 21 de septiembre del 2020, presuntamente en manos del hombre con quien tuvo su primer romance, Diego Urik, quien el día de hoy se enfrentó a la verdad, ya que Anayansi dio su testimonio durante el juicio oral por feminicidio que se lleva contra él.

Ahí reveló conocer tanto a su amiga, que fue la única persona que pudo saber con quién había salido Jessica, testificó sobre cómo conoció a Diego, situaciones que Jessica le reveló en relación a la relación que los jóvenes tenían y sobre algunas llamadas que sostuvo con Urik.

Entre lágrimas reconoce que la vida después del feminicidio “ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo sé que se tiene que hacer algo, tanto para mi amiga, como para que esto no siga sucediendo”, contó con la voz entrecortada, el dolor es evidente a casi dos años de haber perdido a su amiga.

Durante la entrevista, Anayansi abrió su corazón y reveló sus recuerdos, contó que ellas tenían sueños a futuro, pero todo acabó antes de que la maestra Jessi pudiera disfrutar de los frutos de su trabajo.

“Recuerdo que cuando recién entró a lo de maestra decía: con la primera quincena vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y aquello”, para ella fue muy difícil hablar de esto, por lo que hizo una pausa, se permitió correr unas lágrimas y continuó diciendo, “jamás se trató de Diego, hay muchas cosas que planeamos a futuro, todo eso se acabó”.

Manifestación para pedir justicia tras el feminicidio de Jessica / Foto: Eliza Flores

Hoy Anayansi se levantó con el único objetivo de enfrentar a Diego Urik en el juicio, dijo no tenerle miedo y buscar sus ojos durante la audiencia para hacerle saber que ella sabía todo lo Jessica le había contado, irónicamente siendo una víctima la defendió ante el juez como al amor de su vida.

“Era mi mejor amiga, era como mi hermana, era todo, todo, el amor de mi vida, era muy importante para mí”, fue la forma en como pudo describir qué era lo que Jessi representa en su vida.

Después de la desaparición y feminicidio de Jessica comprendió el poder que tienen las redes sociales, principalmente cuando se trata de personas a las que no se les localiza, sabe que dar un clic para compartir una alerta puede hacer la diferencia y hacer un caso viral.

“Siempre he estado firme en redes sociales porque cuando te pasa a ti ves la importancia de la red social y compartes imágenes de búsqueda de otras personas, porque sabes el impacto que tiene la red social”, dijo la joven.

Aparte de buscar justicia para Jessica, quiere que la sociedad haga conciencia con relación a las personas desaparecidas y con las familias que están en búsqueda, quiere que así como ella comprendió lo relevante de compartir una alerta, todo mundo lo adopte como un modo de vida.

“Lo más importante de todo esto es que la gente se dé cuenta, yo veo cómo solo cuando es una persona conocida comparten, pero cuándo te pasa a ti te das cuenta de que tiene que ser con todos -los desaparecidos-”, pide a la sociedad.

Ella espera que al final del juicio penal que está enfrentando Diego Urik le dicten la sentencia que se merece, pero es consciente de que eso tampoco se puede llamar justicia, dice que eso llegará cuando su familia logre la paz.

“La quería tanto que sé que lo que ella más quiere es que su familia ya tenga sanación, yo quiero que ella ya esté tranquila, porque sé lo mucho que quiere eso para su familia, y que otras personas no sufran el miedo, así queda uno más libre”, concluyó.

Anayansi es la primera amiga cercana que da un testimonio ante el juez, quien contó que Jessica había vivido episodios de violencia con Diego Urik previos a su feminicidio.

También fue la primera persona cercana a Jessica que hizo contacto con el presunto feminicida, para cuestionarse sobre si la había visto el día de la desaparición, reveló que Diego le dijo que en una primera llamada dijo que no se habían visto y en una segunda llamada dijo que sí.

El juicio de Jessica continuará su curso, el próximo 11 de julio Diego Urik volverá a enfrentarse a la justicia, para escuchar los testimonios que intentan echar abajo la presunción de inocencia de la que goza.

Te recomendamos leer: