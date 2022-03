“¡Terminas y te vas!”: Preparan marcha nacional contra consulta de Revocación de Mandato

Entre las ciudades en dónde se dará el contingente que comenzará a las 11 am, están Ciudad de México partiendo del Ángel de la independencia; Guadalajara partiendo de la Glorieta de la Normal; Monterrey desde la Macroplaza y Puebla desde el Reloj del Gallito.

El motivo de la movilización es la de expresar e invitar a la ciudadanía a no participar del ejercicio de la consulta de Revocación de Mandato , próxima a llevarse a cabo el 10 de abril de 2022.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.