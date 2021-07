¡Terrible! Atacan con ácido a una joven en Michoacán; su madre exige justicia a las autoridades

Morelia, Michoacán.- Denuncian públicamente el ataque con ácido a una joven en Michoacán, quien se encuentra hospitalizada a causa de las quemaduras que sufrió en diferentes partes del cuerpo.

A través de las redes sociales, la madre de una mujer que se encuentra hospitalizada, expuso el caso de su hija, presunta víctima de un ataque con ácido en el municipio de Puruándiro de esa entidad.

“Mi hija se llevó la peor parte, el pasado lunes 26 de Julio en Puruándiro, Michoacán, un hombre en una moto la abordó en la calle y le aventó ácido en todo el cuerpo”, declaró la madre angustiada en su cuenta de Facebook.

Al respecto, acusó a su ex pareja Luis N. quien aseguró la ha amenazado, al igual que a sus hijos, familiares y amigos, por lo que se encuentra desesperada y en constante miedo ya que ha acudido a las autoridades, sin éxito.

“Hoy mi hija está internada, su vida y la mía corren peligro. Estoy desesperada ya no puedo vivir con miedo. Muchas veces he dado aviso a las autoridades y no hacen nada”, compartió.

Es así que la angustiada madre, acompañó su grito de auxilio en las redes sociales con las imágenes de su hija a quien se le ve en una cama de hospital con las extremidades llenas de yagas a causa del ataque, por lo que pide de haga justicia para la joven.

El uso de el ácido sulfúrico es un acto premeditado con el que el agresor persigue un objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar permanentemente a la víctima, de causarle daños físicos y psicológicos brutales”, explica Meryem Aslan, responsable del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas.

Por su parte, Acid Survivors Trust International (ASTI), una organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos 1.500 agresiones, más del 80% a mujeres.

La mayoría de estos ataques se localizan en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental y oriente medio; aunque se contabilizan cada vez más casos en América Latina.

Actualmente, el 90 por ciento de los casos de ataques con ácido en México están en la impunidad y en los pocos casos con procesos abiertos, las investigaciones están paradas.

En México, al menos 22 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo desde el año 2001, según datos documentados por la organización civil Fundación Carmen Sánchez

En lo que va del año se han registrado cuatro ataques de este tipo dos en Coahuila, uno de Puebla y otro en Veracruz, un 33.33 por ciento más que los registrados en todo el 2020.

