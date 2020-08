Testigo del asesinato de Danna narra como fue que la mataron

Mexicali.- Danna "N" de 16 años de edad fue encontrada calcinada en un lote baldío en el municipio de Mexicali, cámaras de seguridad grabaron como le prendieron fuego, al realizarle la necropsia pudieron encontrar que la menor presentaba heridas de un arma punzocortante en el rostro y en el cuello, tres de los presuntos responsables fueron detenidos, autoridades encontraron un testigo quien relató como fue el asesinato de la joven.

Jose "N", un menor también de 16 años de edad, al que apodan "El Seco", declaró ante la fiscalía ser testigo del asesinato de Danna, convirtiéndolo en pieza clave de las autoridades para poder detener a todos los culpables. De acuerdo a su declaración los tres detenidos por el caso; Jesús Guadalupe “N”, alias El Guada; Kevin Jesús “N”, alias El Zorro y Teresa Michelle, alias La Tiber, así como Danna y Sivek, que se encuentra prófugo, pasaron por él y fueron a la casa de Jesús Guadalupe.

Todos estuvieron bebiendo bebidas alcohólicas, fumando mariguana y consumiendo metanfetaminas desde la madrugada del sábado 22 de agosto hasta la tarde del mismo día, fue alrededor de las 14:00 horas cuando Jesús Guadalupe, Kevin y Sivek se encerraron en uno de los cuartos de la casa, mientras que José y otro joven más se quedaron en la sala donde, supuestamente, escucharon las agresiones hacia Danna mientras ella gritaba y lloraba.

Ni pedo, ya valiste v... Danna

Fue uno de las supuestas frases escuchadas por el testigo, el día del asesinato de Danna.

Sivek salió de la habitación, posteriormente salió de la casa y tomó su auto para irse, minutos después José aprovechó para irse, sin embargo fue alcanzado por Sivek en su auto quien traía un galón color rojo de gasolina y lo obligó a subir para regresar a la casa.

Al llegar José vio un bulto en unas cobijas, creyó que se trataba de Danna, ya que era la única que faltaba en la casa, pero no quiso averiguarlo. El joven fue amenazado, le dijeron que no comentará nada si no lo iban a matar, amenaza que lo hizo denunciar los hechos, ya que teme por su integridad física.

Entre dos de los ya detenidos arrojaron el cuerpo de Danna, envuelto en la cobija, en la parte de atrás de la casa, luego todos salieron del fraccionamiento y se dirigieron donde había caído el cuerpo, le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. El vigilante del lugar fue quien detectó el fuego y pidió ver las cámaras de seguridad de uno de los vecinos, ahí fue donde se percataron de lo sucedido.

Tras haber visto la grabación alertaron a la policía de manera inmediata, José brindó las señas particulares de los presuntos asesinos como del auto, indicios que ayudaron con la captura de los tres detenidos ese mismo día. Las grabaciones del hecho se encuentran en redes sociales pero también forman parte de las pruebas junto con sangre que encontraron en la casa, cabellos, fluidos entre otras cosas más que peritos pudieron recolectar.

Tras la necropsia practicada se pudo determinar que la menor presentaba 45% quemaduras en su cuerpo, lesiones y heridas producidas con un objeto punzocortante en el cuello, la causa de la muerte fue heridas producidas por mecanismo punzocortante penetrantes de cuello y el traumatismo craneoencefálico.

Por el asesinato de Danna se abrió la carpeta de investigación bajo la causa penal 03457/2020 y el NUC 02-2020-24188, en contra de Jesús Guadalupe “N”, alias El Guada; Kevin Jesús “N”, alias El Zorro y Teresa Michelle, alias La Tiber, de 25, 18 y 23 años, como presuntos culpables.

Guillero Ruiz, Fiscal General del Estado de Baja California, mencionó en su informe mensual sobre seguridad que se habían decomisado un total de 12 millones de dosis de droga y que de esta forma cuida a los jovenes, al mismo tiempo aprovechó para expresar su opinión sobre el asesinato de Danna.

Pues la niña también traía tatuajes por todos lados y también el crimen lo cometen uno de 18, uno de 22 años...

Fueron las palabras que el funcionario público mencionó al referirse al caso de Danna, también habló sobre un tatuaje en especial que traía la menor en su antebrazo, el cual era una metralleta. Tras estas declaraciones usuarios de redes sociales comentaron su descontento con el fiscal.

