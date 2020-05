Tiene TP01 vuelo de prueba en California 

CDMX.- El avión presidencial TP01 presentó esta mañana un plan de vuelo para realizar un recorrido, aparentemente de prueba, de alrededor de dos mil kilómetros, volando en una porción del suroeste de los Estados Unidos.

De acuerdo con la aplicación de rastreo de vuelos Fligthaware, la aeronave mexicana, un Boeing 787-8, despegó a las 10:04 horas locales del Aeropuerto de Logística del Sur de California y regresará a ese mismo complejo aeroportuario a las 12:25 horas.

El pasado 20 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el avión presidencial, bautizado como José María Morelos y Pavón, estaba por regresar al País.

Va a regresar el avión presidencial, ya tengo la fecha. Va a llegar, me decía el General (Cresencio) Sandoval, me lo dijo antier que llegaba en 15 días, esto es, a finales de mes, pero ahora no lo tocamos,porque vamos a salir lo de la pandemia"